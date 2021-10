Anton Siekel pokračuje na poste prezidenta olympijského výboru, vo voľbách nemal protikandidáta

Anton Siekel zostáva na poste prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). V piatok na valnom zhromaždení výboru v Bratislave ho delegáti potvrdili vo funkcii, vo voľbách nemal protikandidáta.

Zo 122 hlasov ich Siekel získal 108, dovedna desať subjektov so štrnástimi hlasmi sa zdržalo hlasovania. Siekel tak získal mandát do jesene 2024, skončí sa mu po OH v Paríži. „Chcel by som sa poďakovať za dôveru,“ povedal Anton Siekel podľa webu SOŠV.

Známe sú už aj prvé mená vo výkonnom výbere SOŠV, dostali sa doň Danka Barteková, Peter Korčok, Anastasia Kuzminová, Daniel Liška a Matej Tóth.

V druhom kole voľby sa o dôveru vo VV SOŠV budú uchádzať Miroslav Šatan, Jozef Gönci, Monika Šišková, Marek Rojko, Boris Bergendi, Branislav Delej, Jozef Jurášek, Mária Berdisová, Anton Pacek, Rastislav Antala a Tomáš Kovács, spomedzi neolympijských športov aj Alica Fisterová, Michaela Kováčová, Boris Mlsna a Marián Vanderka.