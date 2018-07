Arséne Wenger hodnotí pôsobenie v Arsenale, 22 rokov v jednom klube bola jeho najväčšia chyba

LONDÝN 18. júla (WebNoviny.sk) – Francúzsky futbalový tréner Arséne Wenger viedol mužstvo Arsenalu Londýn takmer 22 rokov, počas ktorých odmietol mnoho iných ponúk.

Šesťdesiatosemročný kouč napríklad mohol viesť španielsky veľkoklub Real Madrid či stať sa trénerom anglickej reprezentácie. Dnes však rodák zo Štrasburgu uznáva, že zostať v severolondýnskom klube taký dlhý čas nemuselo byť dobrým rozhodnutím.

„Zostať v tom istom klube 22 rokov bolo možno najväčšou chybou mojej kariéry,“ uviedol Wenger v rozhovore pre televíziu RTL. „Nerád zostávam dlho na jednom mieste, ale tiež mám rád výzvy. No a občas som bol väzňom mojich vlastných výziev,“ doplnil francúzsky kouč.

Wenger prevzal taktovku v mužstve „kanonierov“ v októbri 1996, počas vyše dvoch desaťročí priviedol Arsenal k trom ligovým titulom (1998, 2001 a 2004) a siedmim triumfom v FA Cupe (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 a 2017). Tiež sedemkrát sa tešil z víťazstva v superpohári Community Shield.

Dvakrát získal double (1998 a 2002). Pamätná bola pre fanúšikov „Gunners“ sezóna 2003/2004. Arsenal vtedy, ako prvý tím od ročníka 1888/1889, získal titul majstra Anglicka bez jedinej prehry. Doteraz sa to nepodarilo zopakovať žiadnemu inému tímu. Wenger je po konci v tíme „kanonierov“ bez angažmánu. V prípade pokračovania trénerskej kariéry by sa mohol vrátiť do Japonska, odkiaľ v roku 1996 zamieril do Arsenalu.