Atmosféra v automobilke Jaguar v Nitre je napätá, odborári sa s vedením stále nedohodli na platoch

NITRA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Atmosféra v automobilke Jaguar Land Rover v Nitre je podľa odborárov už niekoľko mesiacov napätá. Dôvodom je fakt, že s vedením sa im ani po niekoľkých mesiacoch nepodarilo dohodnúť na kolektívnej zmluve. Hlavným sporným bodom je otázka platov.

„Síce chápeme, že začíname, ale sme to my – zamestnanci, ktorí bojujeme s aktuálnymi pracovnými podmienkami a nízkym mzdovým ohodnotením, ktoré sa ani len nepribližuje štandardom Európskej únie,“ uviedol predseda výboru základnej organizácie Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko Peter Mrázik prostredníctvom sociálnej siete. Dodal, že aj slovenskí zamestnanci Jaguaru Land Rover majú právo byť platení dôstojne ako ich kolegovia z Veľkej Británie.

Komplikácie pred spustením výroby

Po poslednom rokovaní v rámci kolektívneho vyjednávania vyjednávací tím za stranu automobilky kontaktoval globálne vedenie vo Veľkej Británii, ktoré má pripraviť do ďalšieho stretnutia novú finálnu ponuku odmeňovania.

„V prípade, ak ju nebudeme môcť akceptovať, budeme musieť postupovať ďalej v zmysle práva o kolektívnom vyjednávaní,“ upozornil Mrázik, ktorý sa obáva, že ak sa riešenie týchto otázok urýchlene neposunie, v podniku nebude mať pri spustení výroby kto pracovať. Výrobu plánuje spoločnosť spustiť už v najbližších týždňoch.

Ako uviedla pre agentúru SITA Alexandra Sabolová z kancelárie pre komunikáciu Jaguar Land Rover Slovensko, kolektívne rokovania s odborovou organizáciou otvorili v apríli. „Rozhovory prebiehajú v atmosfére otvoreného dialógu a my sme presvedčení, že dospejeme k uspokojivému výsledku pre obe strany. O finálnej dohode budeme komunikovať po skončení kolektívneho rokovania,“ povedala Sabolová.

Žiadajú aj dovolenku nad rámec

Základné platy v kategórii A žiadajú odbory zvýšiť o 13,54 percenta, teda zo základného platu 650 eur na 738 eur. Kompetenčný príplatok by sa mal podľa nich zvýšiť zo 70 na 79 eur. V kategórii A+ požadujú zvýšenie platu o 7,29 percenta, konkrétne zo základu 892 eur na 957 eur.

Kompetenčný príplatok si predstavujú vo výške 103 eur namiesto súčasných 96 eur. V kategórii B požadujú navýšenie základnej mzdy o 5,43 percenta – z 1 196 eur na 1 261 eur a kompetenčného príplatku zo 130 eur na 136 eur.

Odborári žiadajú aj desaťminútové prestávky „pre zachovanie bezpečného pracovného režimu“ a dva dni dovolenky nad rámec zákona za každý týždeň celozávodnej dovolenky, ktorú určuje zamestnávateľ. „Aj my by sme si radi vybrali dovolenku v čase, keď to vyhovuje našim rodinám, nie len vtedy, keď to potrebuje firma,“ zdôvodnil odborársky šéf.