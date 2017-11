Aurora a Ziggy Marley vystúpia na festivale Colours of Ostrava

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Na českom festivale Colours of Ostrava sa predstaví jamajský reggae hudobník Ziggy Marley.

Inovatívne reggae

„O túto veľkú hudobnú osobnosť, ktorá je známa aj svojimi rozsiahlymi filantropickými aktivitami, sme sa snažili niekoľko rokov. Som rada, že jeho prvý tuzemský koncert vyšiel práve na najbližšie Colours of Ostrava,“ uviedla riaditeľka festivalu Zlata Holušová na margo najstaršieho syna legendárneho Boba Marleyho a jeho manželky Rity Marley. „Namiesto chôdze po vyšliapanom chodníku sa vydal vlastnou hudobnou cestou. Jeho inovatívne reggae s chytľavými melódiami vstrebalo ďaleko viac rocku, funky, soulu a rapu,“ dodala Holušová.

Príde aj Aurora

Ďalší ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave. Do programu pribudli aj nórska speváčka Aurora a americká kapela Cigarettes After Sex.

David Nesta „Ziggy“ Marley bol v rokoch 1979 až 2002 lídrom kapely Ziggy Marley and the Melody Makers. Ako sólový interpret má na konte zatiaľ šesť štúdiových albumov – Dragonfly (2003), Love Is My Religion (2006), Family Time (2009), Wild and Free (2011), Fly Rasta (2014) a Ziggy Marley (2016). Spolupracovali s ním napríklad Angelique Kidjo, Sting, Taj Mahal alebo Paul Simon. Založil tiež nadáciu URGE, ktorá pomáha chudobným deťom.

Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta a z archívu agentúry SITA.