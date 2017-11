Udeľovanie American Music Awards ovládol Bruno Mars, najlepšou skladbou aj Despacito

BRATISLAVA 20. novembra (WebNoviny.sk) – Nedeľňajšie udeľovanie American Music Awards, ktoré sa konalo v Los Angeles, ovládol spevák Bruno Mars.

Tridsaťdvaročného rodáka z Honolulu na Havaji vyhlásili za Interpreta roka, a tiež za najobľúbenejšieho interpreta v žánroch pop/rock a soul/r’n’b, pričom v oboch uspel aj s albumom 24K Magic. Jeho hit That’s What I Like zabodoval v kategórii Najobľúbenejšia skladba – soul/r’n’b a ocenili aj videoklip k tejto piesni.

Justin Bieber s troma cenami

Keith Urban dostal tri ceny, a to za album Ripcord, skladbu Blue Ain’t Your Color a vyhlásili ho aj za najobľúbenejšieho interpreta country.

Rovnako tri trofeje si vyslúžil aj 23-ročný Kanaďan Justin Bieber, vďaka spoluprácam na skladbách Despacito (Spolupráca roka a Najobľúbenejšia skladba – pop/rock) a I’m The One (Najobľúbenejšia skladba – rap/hip-hop).

Coldplay majú na konte cenu za turné roka

Nováčikom roka sa stal Niall Horan z One Direction. V tejto kategórii vlani zvíťazil jeho niekdajší kolega zo skupiny Zayn. Coldplay majú na konte cenu za turné roka, Beyoncé je najobľúbenejšou interpretkou soul/r’n’b, Lady Gaga v žánroch pop/rock a Shakira zas v kategórii latino.

Cenu získal aj Drake, ktorý sa stal najobľúbenejším interpretom v žánri rap/hip-hop. Kendrick Lamar si na konto pripísal trofej za album Damn. V kategórii Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – alternatívny rock zvíťazila kapela Linkin Park, ktorej spevák Chester Bennington sa v júli obesil.

Imagine Dragons uspeli v kategórii Najobľúbenejšia skupina, duo alebo kapela – pop/rock. Cenu za celoživotné dielo dostala 73-ročná speváčka Diana Ross.

American Music Awards

prehľad víťazov a víťaziek

Interpret alebo interpretka roka: Bruno Mars

Nový interpret alebo interpretka roka: Niall Horan

Spolupráca roka: Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber – Despacito

Turné roka: Coldplay

Videoklip roka: Bruno Mars – That’s What I Like

Najobľúbenejší interpret – pop/rock: Bruno Mars

Najobľúbenejšia interpretka – pop/rock: Lady Gaga

Najobľúbenejšia skupina, duo alebo kapela – pop/rock: Imagine Dragons

Najobľúbenejší album – pop/rock: Bruno Mars – 24K Magic

Najobľúbenejšia skladba – pop/rock: Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber – Despacito

Najobľúbenejší interpret – country: Keith Urban

Najobľúbenejšia interpretka – country: Carrie Underwood

Najobľúbenejšia skupina, duo alebo kapela – country: Little Big Town

Najobľúbenejší album – country: Keith Urban – Ripcord

Najobľúbenejšia skladba – country: Keith Urban – Blue Ain’t Your Color

Najobľúbenejší interpret – rap/hip-hop: Drake

Najobľúbenejší album – rap/hip-hop: Kendrick Lamar – Damn

Najobľúbenejšia skladba – rap/hip-hop: DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – I’m The One

Najobľúbenejší interpret – soul/r’n’b: Bruno Mars

Najobľúbenejšia interpretka – soul/r’n’b: Beyoncé

Najobľúbenejší album – soul/r’n’b: Bruno Mars – 24K Magic

Najobľúbenejšia skladba – soul/r’n’b: Bruno Mars – That’s What I Like

Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – alternatívny rock: Linkin Park

Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – adult contemporary: Shawn Mendes

Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – latino: Shakira

Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – contemporary inspirational: Lauren Daigle

Najobľúbenejší interpret alebo interpretka – elektronická tanečná hudba (EDM): The Chainsmokers

Najlepší soundtrack: Vaiana (2016)

Informácie pochádzajú z webstránky www.theamas.com a archívu agentúry SITA.