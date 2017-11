 Ed Sheeran zverejnil videoklip k piesni Perfect, spoločnosť mu robí americká herečka

BRATISLAVA 9. novembra (WebNoviny.sk) – Anglický spevák a hudobník Ed Sheeran zverejnil videoklip k piesni Perfect. Muzikant nakrúcal novinku na ľadovci Hintertux v Rakúsku. V zimnom videoklipe mu robí spoločnosť aj americká herečka Zoey Deutch.

O réžiu sa postaral Jason Koenig, ktorý so spevákom predtým nakrútil video k piesni Shape Of You. Skladba Perfect pochádza z albumu ÷, ktorý sa dostal na trh tento rok 3. marca. Na štúdiovke sa nachádzajú aj single ako Castle on the Hill, Galway Girl či spomínaná skladba Shape Of You.

Gitarista vystúpi na budúci rok 7. a 8. augusta na viedenskom štadióne Ernsta Happela, 11. a 12. augusta zas na varšavskom štadióne PGE Narodowy.

Edward Christopher Sheeran debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014) a menovaná ÷ (2017). So všetkými troma nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200. Na konte má napríklad dve Grammy, štyri BRIT Awards či dve Ivor Novello Awards.

Informácie pochádzajú od Renáty Tomášovej z vydavateľstva Warner Music a z archívu agentúry SITA.