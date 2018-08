Austrálčan Richie Porte odchádza z tímu BMC Racing, v drese tímu sa ukáže ešte na Vuelte

MALAGA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Austrálsky cyklista Richie Porte podpísal tesne pred štartom 73. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa (25. augusta – 16. septembra) kontrakt na dve sezóny s tímom Trek-Segafredo.

Na španielskych cestách sa však predstaví ešte v drese zoskupenia BMC Racing, ktoré v nasledujúcom roku zmizne zo sveta profesionálnej cyklistiky a nahradí ho poľské družstvo CCC.

„Strávil som v BMC výborné obdobie a chcel by som sa všetkým poďakovať za uplynulé tri roky. Cítil som sa však pripravený na novú výzvu, ktorú som našiel v Treku-Segafredo. Teším sa predovšetkým na to, že sa budem môcť zameriavať na viacero pretekov. Samozrejme, Tour de France pre mňa zostáva hlavným cieľom, ale som nadšený, že s takýmto silným sa budeme orientovať aj na týždňové podujatia. Neviem sa dočkať, kedy odštartuje nová kapitola mojej kariéry,“ cituje 33-ročného Austrálčana portál Cycling News.

Porte nazbieral v kariére 29 profesionálnych víťazstiev a predstavil sa na 12 Grand Tour, kde dosiahol najlepší výsledok v podobe 5. miesta na Tour de France 2016. Medzi jeho najväčšie úspechy patria triumfy na týždňových etapových pretekoch Paríž-Nice, Okolo Švajčiarska, Okolo Romandie, Tour Down Under a Okolo Katalánska. Do kategórie World Tour prenikol ako člen tímu Saxo-Bank, následne pôsobil v Sky a BMC Racing.

„Má dostatok skúsenosti, o ktoré sa môže podeliť s mladými pretekármi a zároveň je prirodzeným lídrom. Verím, že z jeho príchodu bude profitovať celý tím. Som presvedčený o tom, že dobre zapadá do skupiny jazdcov, ktorú sme angažovali na ďalší rok. Sme nadšení, že ho máme v družstve,“ vyjadril sa generálny manažér Treku-Segafredo Luca Guercilena.