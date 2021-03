AVON Online konferencia: Spoločne máme čo svetu povedať

Spoločnosť Avon už tradične otvára témy, voči ktorým majú iný rešpekt a nebojí sa postaviť za práva žien, ktoré to potrebujú. Ani aktuálna situácia Avon nespomalila, práve naopak! Tam kde iní vidia problém, Avon vidí riešenie. Tento rok oslovila ženy a nechá odznieť ich hlasy pomocou online konferencie CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMAN. POWERED BY AVON. To všetko pod vedením ostrieľanej moderátorky Adely Vinczeovej. Na pódiu sa predstaví niekoľko inšpiratívnych žien, ktoré sa podelia o životné príbehy – už 8. marca na www.changeisachance.eu.

Aj napriek tomu, že žijeme v modernom svete, ženy sú v spoločnosti častokrát považované za slabšie pohlavie. V mnohých odvetviach sú ešte stále nedostatočne zastúpené, podceňované i nespravodlivo ohodnotené. Nejde však len o pracovné prostredie, ale aj o súkromie, kde sa často cítia utláčané. Už niekoľko rokov sa preto Avon snaží posúvať hranice v tejto oblasti a bojovať za práva žien.

Nielen na súčasnú situáciu, ale aj na situáciu žien v spoločnosti Avon odpovedá konferenciou CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMAN. POWERED BY AVON. Medzinárodný deň žien sa tak bude niesť v znamení inšpiratívnych príbehov, dôležitých tém, známych hostí a jedinečného programu, ktorý bude rozdelený na niekoľko častí. V prvej z nich, s názvom Hlasy žien, sa Adela Vinczeová zameria na ženy na významných pracovných pozíciách: rozprávať bude astrobiologička Michaela Musilová, novinárka Renáta Kalenská, predsedkyňa akadémie vied Eva Zažímalová a hejtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková.

Popová ikona Dara Rolins odštartuje druhú časť, kde Adela predstaví ženy v biznise. Okrem Dary to bude aj autorka Career Stories podcastu Lucia Václavková, riadiaca partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová a cukrárka a podnikateľka Iveta Fabešová. Spoločnosť Avon zastúpia generálna riaditeľka Avon Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Gruzínsko Karina Takovenko a Sales Support Managerka Avon CZ&SK Petra Dolanová.

Tretia časť bude venovaná genderovým stereotypom. Adela Vinczeová vyspovedá Simonu Salátovú spolu s feministkami Johannou Nejedlovou a speváčkou Katarziou, rozprávať sa budú o najčastejších stereotypoch o ženách a mužoch. O svoj názor na to, ako sú vnímané slobodné ženy sa s nami podelí aj spisovateľka a operná speváčka Eva Benett.

Posledná časť s názvom Zmena je šanca – sa bude venovať ženám, ktoré si vo svojom živote prešli výraznými výzvami. Svoje inšpiratívne príbehy a recept na to, ako zvládnuť život plný prekvapení a prekážok, predstaví životná coachka Janku Chudlíkovú, autorka blogu Cukrfree Janina Černá, PR manažérku Lenku Koenigsmarkovú a aj blogerka, spisovateľka a matka troch detí Veronika Hurdová.

Buďte súčasťou jedinečnej konferencie a nenechajte si ujsť ešte bohatšie príbehy a zážitky inšpiratívnych žien. Pripojte sa na www.changeisachance.eu už 8.3.2021 a vypočujte si inšpiratívne príbehy priamo z pohodlia vášho domova!

