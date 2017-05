Babiš navrhol za svojho nástupcu poslanca Pilného, Sobotka mu už dve mená odmietol

PRAHA 17. mája (WebNoviny.sk) – Český minister financií Andrej Babiš (ANO) navrhol v stredu premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi (ČSSD) za svojho nástupcu poslanca ANO a šéfa hospodárskeho výboru Poslaneckej snemovne Ivana Pilného. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Sobotka už odmietol dve mená, s ktorými Babiš kalkuloval – námestníčku ministra financií pre dane Alenu Schillerovú a ministra životného prostredia Richarda Brabca. O tom, kto Babiša nahradí v ministerskom kresle, v utorok do noci rokovalo vedenie hnutia ANO. Česká televízia uviedla, že ďalšími adeptmi boli ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová a minister spravodlivosti Robert Pelikán.

“Toho kandidáta, ktorého navrhneme, nebude mať dôvod odmietnuť. Čo sa bude diať, keď to meno premiér nebude akceptovať, nebudem komentovať. Nechcem dávať žiadne odkazy a vyhrážky, podľa toho, ako sa zachová, si každý urobí obraz, ako sa pán premiér zachová,” povedal v utorok večer Babiš.

Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v utorok vyhlásil, že by sa hnutie malo držať pravidla “tri a dosť”. Sobotka už v pondelok odmietol, že by Babiša vystriedal Brabec či námestníčka Schillerová. Tá by bola podľa premiéra iba Babišovou predĺženou rukou.

Vyčítal jej tiež, že nesie zodpovednosť za kritizovaný pomalý a veľmi neochotný prístup ministerstva financií a daňovej správy ku kontrolám firiem, ktoré emitovali korunové dlhopisy.