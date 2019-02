Balotelli mi pripomína Tottiho, dokáže výborne čítať hru, tvrdí kouč Olympique Marseille Garcia

MARSEILLE 16. februára (WebNoviny.sk) – Tréner futbalistov Olympique Marseille Rudi Garcia vyhlásil, že útočník Mario Balotelli mu pripomína legendárneho Francesca Tottiho.

Dvadsaťosemročný taliansky kanonier okamžite po zimnom prestupe do Marseille z konkurenčného Nice urobil na nového kouča dojem, keď v úvodných troch stretnutiach vo francúzskej najvyššej súťaži strelil dva góly.

„Vidím v ňom kúsok Tottiho. Dokáže výborne čítať hru, tak ako to vedel jeho krajan Francesco. Balotelli môže byť rozdielový hráč, rýchlo sa zaradil do tímu. Je veľmi silný na lopte, ktorú si dokáže zakryť a udržať. Vedeli sme, že bude platným hráčom a okamžite to potvrdil. Má kvality a aj on je u nás spokojný,“ povedal o kontroverznom zakončovateľovi niekdajší tréner AS Rím Rudi Garcia, citoval ho napríklad portál football-italia.net.