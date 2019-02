Keby neprišla ponuka z Číny, kariéru by som ukončil v Neapole, vraví Marek Hamšík

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) – Sága okolo prestupu slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka z talianskeho SSC Neapol do čínskeho klubu Ta-lien I-fang je definitívne na konci.

Tridsaťjedenročný Banskobystričan po takmer dvanástich rokoch strávených pod Vezuvom odchádza do najľudnatejšej krajiny sveta. Hamšík sa dohodol s účastníkom tamojšej najvyššej súťaže na zmluve na tri roky.

„Transfer bude uskutočnený, akonáhle Marek príde do Číny. Dnes letíme do Šanghaja, kde má Ta-lien I-fang tréningový kemp. Pravdepodobne v nedeľu alebo v pondelok bude oficiálne predstavenie,“ prezradil riaditeľ a hráčsky agent CSM-Agency Juraj Vengloš na piatkovom poludňajšom brífingu v Bratislave.

Nerozlúčil sa tak, ako chcel

„Prestup bol komplikovaný, dlhší, ale našťastie s takým koncom, ako som si želal. Som veľmi šťastný. Chcem sa poďakovať celému Neapolu, že mi vyšli v ústrety, mnohým ľuďom odtiaľ, taktiež manažérovi Venglošovi. Teším sa na novú výzvu. Po dlhých rokoch niečoho zaužívaného ma čaká obrovská zmena a veľmi sa na ňu teším. V Neapole som strávil dlhých vyše jedenásť rokov, bolo to krásne obdobie. Pocity sú iba pozitívne. Vzťah medzi mnou a Neapolom bol úžasný a výnimočný. Bohužiaľ, nerozlúčil som sa s Neapolom tak, ako by som chcel,“ nadviazal Hamšík.

Podľa slov talianskeho právnika Mattiu Grassaniho transfer definitívne „upiekli“ v stredu vo večerných hodinách. Ako referovali médiá z Apeninského polostrova, kluby sa dohodli na odstupnom 20 miliónov eur, pričom 5 miliónov má čínsky klub vyplatiť Neapolčanom hneď a ďalších 15 miliónov v priebehu najbližšieho roka. Hamšík má na Ďalekom východe v priebehu troch rokov zarobiť dovedna 27 miliónov eur.

Najskôr bude bez rodiny

„V Taliansku mi chýbala čerešnička na torte v podobe titulu. Trikrát sme skončili v Neapole druhí. Keby nebolo Juventusu, určite by sme nejaký titul získali. Taktiež sme získali tri poháre, či už dva talianske a jeden superpohár. Keby nebola ponuka z Číny, kariéru by som ukončil v Neapole. Neskrývam, že aj financie pri tomto prestupe zohrávajú rolu. Čaká ma nová výzva, kultúra, futbal… V Číne som už predtým bol, keď sme tam hrali Taliansky superpohár. Pre časový posun som to potom týždeň dospával,“ s úsmevom doplnil Hamšík.

V Ázii bude spočiatku bez rodiny. „Dohodol som sa s manželkou, že zo začiatku tam budem bez rodiny. Ide so mnou najlepší kamarát. Najskôr sa sám musím prispôsobiť na prostredie a čo bude potom, to neviem. Do Číny v minulosti prestúpil môj kamarát z Neapola Ezequiel Lavezzi, nejaké informácie som mal od neho. Písal som si aj s Yannickom Carrascom, ktorý hráva v mojom novom klube. Kontakt naňho mi poskytol jeho spoluhráč z belgickej reprezentácie Dries Mertens, ktorý so mnou hrával v Neapole,“ prezradil Hamšík.

Prekonal rekord Maradonu

Futbalista známy pod prezývkou „Marekiaro“ sa v Neapole stal legendou klubu. V uplynulých mesiacoch dosiahol viacero míľnikov. Dlhoročná stálica neapolského klubu nastúpila 6. novembra 2018 proti Parížu St. Germain (1:1) v C-skupine Ligy majstrov 2018/2019 na svoj 512. súťažný duel za „partenopei“.

Hamšík prekonal držiteľa dovtedajšieho maxima Giuseppeho Bruscolottiho, ktorý v rokoch 1972-1988 odohral za Neapol dovedna 511 stretnutí. Predvlani, presne deň pred Vianocami, prekonal rekord slávneho Argentínčana Diega Maradonu v počte strelených gólov (115) v neapolskom drese. Hamšík počas účinkovania v tomto klube dvakrát vyhral Taliansky pohár (2012, 2014) a raz tamojší superpohár (2014).

„Myslím si, že Mertens má na konto už okolo 100 gólov, takže práve on by ma v budúcnosti mohol prekonať,“ skúsil si Hamšík na záver zaprorokovať, kto by jedného dňa mohol v Neapole prekonať niektorý z jeho klubových rekordov.