Proti Sampdorii sme zaslúžene získali tri body, tvrdí Hamšík po možno poslednom zápase za Neapol

NEAPOL 3. februára (WebNoviny.sk) – Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 22. kola tamojšej Serie A 2018/2019 nad hráčmi Sampdorie Janov presvedčivo 3:0.

Diváci ho vyprevádzali potleskom a spevom

Keďže líder súťaže Juventus Turín doma remizoval s Parmou (3:3), „partenopei“ znížili odstup na „starú dámu“ na rozdiel deviatich bodov.

„Odohrali sme výborný zápas. Od úvodných minút sme boli aktívni, za dve minúty sme dali dva góly. Aj po zmene strán sme hrali našu hru a proti kvalitnej Sampdorii sme zaslúžene získali tri body,“ uviedol prostredníctvom svojej oficiálnej stránky slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ktorý nastúpil prvýkrát po decembrovom zranení stehenného svalu.

Tridsaťjedenročný Banskobystričan hral do 74. min. Keď odchádzal z ihriska, diváci ho vyprevadili skandovaným potleskom a spevom „Mareeek, Mareeek“.

Možno posledný zápas v neapolskom drese

Pre Hamšíka to bol možno posledný zápas v neapolskom drese. Kouč tímu spod Vezuva Carlo Ancelotti po sobotňajšom dueli prezradil, že slovenský legionár má namierené do Číny a Neapol mu v prípadnom odchode nebude brániť.

„Rokuje o zmluve s čínskym tímom. Chce novú výzvu a Neapol mu v tom nebude brániť. Klub má k nemu obrovský rešpekt, pretože tu písal históriu. Chce sa posunúť ďalej a my chceme, aby bol šťastný, takže mu umožníme prestúpiť,“ povedal Ancelotti.

Podľa správ z Apeninského polostrova by mal Hamšík po 12 rokoch v Neapole v pondelok definitívne spečatiť prestup do čínskeho tímu Ta-lien I-fang, ktorý vedie nemecký kouč Bernd Schuster. Číňania by mali za jeho služby zaplatiť 25 miliónov eur. Hamšík prestúpil do SSC Neapol v lete 2007 z Brescie. Predtým hral za Slovan Bratislava. Za „partenopei“ odohral 520 zápasov a strelil 121 gólov.