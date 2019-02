Prestup Hamšíka do Číny je na spadnutie. Prezradil, čo ho mrzí

NEAPOL 10. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík chýbal v zostave SSC Neapol v sobotňajšom zápase 23. kola talianskej najvyššej futbalovej súťaže Serie A, v ktorom „partenopei“ remizovali s Fiorentinou 0:0.

Podľa najnovších informácií z Apeninského polostrova môže 31-ročný záložník už v pondelok skompletizovať svoj prestup do čínskeho klubu Ta-lien I-fang, ktorý zaňho zaplatí podľa Corriere dello Sport 20 miliónov eur.

„Mrzí ma to, že odchádzam bez rozlúčky s fanúšikmi a bez toho, aby som absolvoval jedno čestné kolo na štadióne San Paolo. Ak však nie je nič definitívne potvrdené, nedávalo by to zmysel,“ cituje Hamšíka denník Il Mattino, podľa ktorého mal banskobystrický rodák pred odchodom do Číny ešte zavítať na Slovensko.

Prestup účastníka MS 2010 a ME 2016 sa zdal byť hotovou vecou už v priebehu tohto týždňa, ale jeho presun do Ázie zdržali rokovania medzi talianskou a čínskou stranou. Transfer údajne zatiaľ stroskotal na tom, že Ta-lien I-fang chcel Hamšíka priviesť na hosťovanie s povinnosťou na následný prestup, Taliani však žiadali okamžitý trvalý prestup.