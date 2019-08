Banská Bystrica má pred Ligou majstrov problémy, pripravuje sa v provizórnych podmienkach

Slovenský hokejový šampión z ostatných troch sezón HC ’05 iClinic Banská Bystrica sa pripravuje nový súťažný ročník v provizórnych podmienkach.

Na zimnom štadióne pod Urpínom prebiehajú rekonštrukčné práce a „barani“ trénujú na malom klzisku v hale B, ktoré rozmermi nezodpovedá európskym štandardom. Banskobystričania pritom odštartujú novú sezónu už koncom augusta v Lige majstrov proti švédskemu Färjestadu a na domácom ľade sa prvýkrát predstavia 5. septembra proti nemeckému Mníchovu.

Nevidia, čo sa deje na ľade

„Už naša hlavná plocha patrí medzi tie menšie v rámci Tipsport Ligy, nehovoriac o tréningovej hale, v ktorej prakticky neexistuje stredné pásmo. Dôsledkom toho je takmer nemožné natrénovať niektoré prvky v systéme hry. Musíme upravovať cvičenia a prispôsobovať ich veľkosti klziska. To nás nemôže adekvátne pripraviť na náročné boje v hokejovej Lige Majstrov, kde štartujeme proti Färjestadu, čo je v podstate jeden z najkvalitnejších tímov ich tamojšej súťaže. Trénovať v hale B môže byť fajn tak raz v mesiaci, kedy si môžeme vyskúšať, ako rýchlejšie reagovať v určitých situáciách. Takto je to však pre nás obrovský hendikep.“ cituje oficiálna webová stránka slovenského majstra hlavného trénera Dana Cemana.

Kanadského kouča netrápi len veľkosť ľadovej plochy, na ktorej sa jeho zverenci pripravujú. Tréningové jednotky hráčom komplikujú aj ďalšie faktory.

„Obrovským problémom je hmla, ktorá sa nám v hale tvorí počas tréningu už po dvadsiatich minútach. V tom momente musíme prerušiť tréning a počkať, kým sa hmla rozplynie. Naši brankári doslova nemajú šancu vidieť ani na bližšiu modrú čiaru. Nemáme profesionálne podmienky. Počas tréningu nám zo strechy padajú kvapky na naše hlavy. Ako trojnásobný šampión ligy, ktorý ide za nemalé peniaze bojovať proti top tímom Európy, nemôžeme adekvátne pripraviť hráčov na ťažké zápasy skupinovej fázy. Častokrát sa stane, že ani my tréneri poriadne nevidíme na to, čo sa deje na ľade. Hráči sa s touto situáciou pasujú statočne, sú to skutoční profesionáli. Je to však frustrujúce. V určitej fáze musíme prerušiť tréning, aby nám rolba vyčistila ľad,“ pokračoval 46-ročný rodák z ontárijského Windsoru.

Reklamácia statického posudku

Problémy v Banskej Bystrici vznikli v dôsledku rekonštrukcie drevenej nosnej konštrukcie haly A. Ešte v máji riaditeľ klubu žiadal akciovú spoločnosť MBB, ktorej akcionárom je mesto, aby bola hala k dispozícii k 24. júlu.

„Barani“ však museli začať spoločnú prípravu na ľade v hale B a ďalšiu komplikáciu im spôsobilo to, že došlo k reklamácii statického posudku. Vzhľadom na posun termínu realizácie diela mali byť práce dokončené 11. augusta a chladenie haly A spustené o štyri dni neskôr. Ani tento sľub však nebude dodržaný.

„Od mája sa vie, že nastúpime v LM, no napriek tomu sa práce na štadióne nestíhajú dokončiť. Ťažko veriť tomu, že v hokejovej krajine, akou Slovensko bezpochyby je, nestíhajú dokončiť práce včas,“ dodal Ceman.