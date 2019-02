Banskobystrickú latku vyhral líder svetových tabuliek Tobe, zo Slovákov bol najlepší Beer

BANSKÁ BYSTRICA 9. februára (WebNoviny.sk) – Naoto Tobe potvrdil pozíciu tohtoročnej svetovej výškarskej jednotky a na jubilejnom 25. ročníku Banskobystrickej latky zvíťazil výkonom svetovej extratriedy 233 cm.

Chce prekonať 240 centimetrov

Víťaznú výšku pokoril Japonec na druhý pokus a potom si dal na stojany nastaviť 236 cm, čo by znamenalo svetový výkon roka i nový japonský rekord. Druhý i tretí pokus boli veľmi tesné, no latka spadla.

Dvadsaťšesťročný študent telesnej výchovy z Čiby sa stal prvým víťazom BBL z Japonska a aj vďaka nemu trvá od roku 2001 výborná séria víťazných mužských výkonov nad 230 cm. Bronzový z Ázijských hier 2018 Naoto Tobe sa do Banskej Bystrice vrátil po štyroch rokoch, v roku 2015 skončil jedenásty, keď prekonal „len“ 225 cm.

„V tomto roku by som chcel prekonať 240 centimetrov a o rok túžim získať na olympijských hrách v Tokiu na domácej pôde zlato,“ uviedol Naoto Tobe.

Zlepšil si sezónne maximum

Na druhej priečke skončili spoločne štvrtý z MS 2017 Mexičan Edgar Rivera a taliansky šoumen Gianmarco Tamberi, halový majster sveta z Portlandu 2016 a víťaz Banskobystrickej latky 2016. Obaja si zlepšili sezónne maximum na 227 cm a aj ich pokusy na 230 cm boli veľmi nádejné. Obhajca prvenstva Jü Wang z Číny dosiahol rovnaký výkon, stačilo mu to na 6. miesto. Víťaz BBL 2017 Poliak Sylwester Bednarek bol s 220 cm až desiaty.

Slovák Lukáš Beer skončil v silnej konkurencii siedmy – je to jeho druhé najlepšie umiestenie na BBL v kariére, keď doposiaľ bolo jeho maximom 5. miesto z roku 2017. Zverenec Martina Bercela, ktorý v utorok na Jumperii v Lučenci splnil limit na halové ME (226 cm), zvládol 210 a 215 cm na prvý pokus, na 220 a 224 mal po jednej oprave.

„Po 226 cm v Lučenci zo mňa všetko spadlo. Keby som dal dnes 227 cm, bolo by to naozaj super. Technicky som však neskákal najlepšie, boli tam nejaké chybičky, na ktorých s trénerom do ME ešte popracujeme. Atmosféra na Štiavničkách však bola úžasná ako vždy,“ skonštatoval 29-ročný košický rodák.

Bubeníka premohla črevná viróza

Druhý slovenský výškar v štartovke Matúš Bubeník si chcel vylepšiť sezónne maximum 220 cm, avšak skolila ho črevná viróza. Nechýbalo veľa a na súťaž by ani nenastúpil. Urobil to len kvôli divákom. V siedmom štarte na BBL s 210 cm uzatváral 12-člennú štartovú listinu.

„Choroba mi zobrala viac síl, ako som predpokladal. Úplne mi chýbala energia. Ďakujem za podporu, verím, že o rok prídem znova a predvediem sa v inom svetle,“ vravel smutný Matúš Bubeník z banskobystrickej Dukly.

„Mrzí ma, že sa to stalo v období, keď mi forma pomaličky narastá. Ak by som bol v poriadku, verím, že by som skákal úplne inak. Žiaľ, situácia mi to nedovolila. O šiestej ráno som sa zobudil s kŕčmi v bruchu… Vracal som, chytila ma hnačka, stratil som mnoho tekutín. To, že nastúpim a skúsim to, bolo moje rozhodnutie.“