Blaha cíti opotrebovanosť niektorých ľudí v Smere, Ficov koniec by uškodil ľavici na Slovensku

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha cíti opotrebovanosť u niektorých ľudí v Smere. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, nemyslí tým však na Roberta Fica.

„Robert Fico by mal dať priestor a vychovať si nových ľudí a dať priestor mladej generácii autentických ľavičiarov. Predpokladám, že k tomu dôjde, pretože inak by to bolo neudržateľné,“ myslí si Blaha.

Fico je výnimočnou osobnosťou

Podľa Blahu, keby však Fico vzdal boj a odišiel z politiky, mohol by uškodiť ľavici na Slovensku. „Treba si uvedomiť, že ľavica nemá na Slovensku takú tradíciu ako v Čechách, alebo na západe. Slovensko vždy viac inklinovalo ku konzervatívnym silám. To, že sociálna demokracia má na Slovensku takú silu niekoľko rokov, to je vďaka Ficovi, ktorý má charizmu. Je výnimočnou osobnosťou našich moderných dejín, ktorá dokázala presvedčiť ľudí, že sociálna demokracia je to, čo Slovensko potrebuje. A Fico to aj stále dokáže,“ zdôraznil Blaha s tým, že keby ktorákoľvek pravicová strana mala 20 až 25 percent, tak by otvárala šampanské. Podľa neho bez Fica by nemohol mať Smer takéto výsledky.

Blaha nechcel prezradiť, kto je v Smere autentický mladý ľavičiar. „Nebudem hovoriť konkrétne mená. Ale chodím po štruktúrach po celom Slovensku a vidím v členskej základni mnoho mladých ľudí, alebo ľudí v strednom veku, ktorí sú zapálení ľavičiari a chcú niečo meniť. Cítim v nich dynamiku. Na Slovensku je dole v štruktúrach veľmi veľa ľudí, ktorí môžu robiť kvalitnú ľavicovú politiku. Neobmedzoval by som to len na tých, ktorí sú videní v televízii,“ uviedol Blaha, podľa ktorého však napríklad Peter Pellegrini je mimoriadne šikovný a dynamický človek. „Ale veľmi veľa ľudí je dole. Len im treba dať šancu. Ukážu, že môžu ľavicu na Slovensku pozdvihnúť,“ konštatoval.

Prezident sa hrá na anjela

Podľa Blahu škandály patria k politike a sú v každej krajine. „Lenže na Slovensku existuje len jedna dominantná mediálna realita hlavného prúdu, ktorá vytvára pocit, že na Slovensku sa od rána len kradne, zabíja a vraždí. Tento propagandistický protivládny naratív sa podarilo vtlačiť mnohým mestským mladým ľuďom. Síce sa darí v oblasti zamestnanosti a životnej úrovne, ale vytvára sa pocit, že sa tu stále kradne. K tomu sa pridá prezident SR, ktorý je sám daňový podvodník, ale hrá sa na anjela. Preto ním pohŕdam. Kiska funkciu prezidenta zneužíva. Nie že na funkciu prezidenta SR nedorástol. On by nemohol robiť ani predsedu JRD. Dennodenne zlyháva. Hlava štátu má chrániť vlasť,“ vyhlásil Blaha.

Podľa neho kde boli dokázané chyby, boli odvolaní ľudia. Konalo sa vo všetkých reálnych kauzách. „Ale kauzy, kde dôkazy sú len nafúknuté bubliny, sme nemohli konať. Strašná kampaň sa robila proti Robertovi Kaliňákovi, lebo ho potrebovali politicky odkrágľovať,“ dodal Blaha s tým, že slovenským médiám sa nedá veriť, vymýšľajú si ako malé deti. Keď do niekoho takto zbesilo útočia, je to len politický lynč, nemôžeme to brať vážne, personálnu politiku na Slovensku nemôžu robiť finančné skupiny, čo vlastnia média.