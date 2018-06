Blíži sa termín podania daňového priznania s trojmesačným odkladom, úradné hodiny sa predĺžia

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov za minulý rok zostáva daňovníkom, ktorí využili trojmesačný odklad, posledný týždeň.

Finančná správa pritom eviduje trojmesačný odklad až pri vyše 170 tis. daňových subjektoch. Väčšinu, vyše 97 tis. subjektov, tvoria právnické osoby. Zvyšných takmer 76 tis. predstavujú odklady pri dani z príjmov fyzických osôb.

Zmeny na daňových úradoch

Finančná správa z tohto dôvodu na prelome júna a júla avizuje predĺženie úradných hodín na daňových úradoch a takisto pri prevádzke Call centra.

Daňové úrady budú posilnené počas posledných troch pracovných dní, počas ktorých bude možné podať odložené daňové priznanie k dani z príjmov. Posledný deň, kedy bude možné daňové priznanie s trojmesačných odkladom podať a zaplatiť, bude pondelok 2. júl, keďže koniec mesiaca pripadol na víkend.

„Daňové úrady tak budú otvorené pre verejnosť aj vo štvrtok, ktorý je inak nestránkovým dňom. V piatok a v pondelok budú úradné hodiny predĺžené,“ informuje finančná správa s tým, že daňové úrady budú vo štvrtok 28. júna úradovať od 8:00 do 17:00, v piatok 29. júna od 8:00 do 18:00 a v pondelok 2. júla od 8:00 do 17:00.

Daňové priznanie v papierovej forme

Call centrum finančnej správy bude dostupné počas posledných dvoch pracovných dní až do polnoci a k dispozícii bude aj cez víkend 30. júna a 1. júla.

Správca dane však opätovne upozorňuje, že samostatne zárobkovo činné osoby môžu podať daňové priznanie v papierovej forme iba do konca júna.

Od 1. júla pre nich totiž platí povinnosť výhradnej elektronickej komunikácie s finančnou správou. V pondelok 2. júla tak už daňové úrady od nich papierové daňové priznanie nebudú akceptovať.