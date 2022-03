Bojujeme o život... Bojujeme o prežitie a Kyjev je kľúčová priorita, vyhlásil prezident Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prostredníctvom videokonferencie vystúpil v pléne Európskeho parlamentu. Brusel, 1. marec 2022.

BRATISLAVA 22. augusta (WEBNOVINY) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy na štvrtok 23. augusta aj na piatok 24. augusta, v ktorých aj naďalej varuje pred vysokými teplotami. Na štvrtok vydal výstrahu prvého stupňa pre južné Slovensko, ktorá platí od 12:00 do 18:00. SHMÚ v okresoch južnej časti krajiny ojedinele očakáva maximálnu teplotu vzduchu 32 až 34 stupňov Celzia. Na piatok 24. augusta vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahu druhého stupňa pre západné a južné Slovensko platnú v čase od 12:00 do 18:00. Teplota môže miestami dosiahnuť 35 až 38 stupňov Celzia. V stredu bude jasno až polojasno, na západe popoludní prevažne polooblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, najmä na západe. Najvyššia denná teplota sa dostane do rozpätia 32 až 37 stupňov Celzia, na Kysuciach a Orave vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 22 stupňov Celzia. Fúkať bude južný až juhozápadný vietor rýchlosťou 2 až 6 m/s (5 až 20 km/h), ktorý sa na krajnom juhozápade neskôr popoludní zmení na západný až severozápadný vietor. [caption id="attachment_650513" align="alignnone" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-650513">cdn.webnoviny.sk alt="Výstrahy" width="580" height="302" class="align size-medium wp-image-650513" data-dominant-color="#e5873a" /> Foto: shmu.sk[/caption]