Vojna na Ukrajine: Charkov je naďalej pod paľbou, konvoj na Kyjev má už 64 kilometrov a Zelenskyj nebude robiť ústupky (online)

Veľký konvoj ruských ozbrojených síl smerujúci k ukrajinskej metropole Kyjev sa medzičasom rozrástol na približne 64 kilometrov. Druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov aj v utorok čelí intenzívnemu ostreľovaniu.

Ostreľovanie ruských vojsk zasiahlo pôrodnicu neďaleko Kyjeva. Ruské sily ostreľovali aj rehabilitačné centrum ministerstva pre záležitosti veteránov v dedine Boroďanka pri Kyjeve.

Počas cesty cez dedinu Boroďanka začali zámerne ničiť infraštruktúru a obydlia, pričom samostatná skupina tankov spustila paľbu na výškové budovy.

Viac ako 70 ukrajinských vojakov zahynulo po zásahu ruského delostrelectva na vojenskú základňu v Ochtyrke, meste medzi Charkovom a Kyjevom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že zosilnením paľby ho Rusi chceli prinútiť k ústupkom, no dodal, že žiadne nemieni urobiť. „Rusko sa snaží tlačiť na Ukrajinu touto jednoduchou metódou,“ povedal a dodal, že Kyjev nebude robiť žiadne ústupky, keď proti nemu nepriateľ vytiahol raketové delostrelectvo.

Rusko sa plánuje vymaniť spod sankcií uvalených Západom, ktoré spôsobili pád rubľa. Ako referuje spravodajský web BBC, počas konferenčného hovoru s novinármi to v pondelok poznamenal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

V pondelok sa konali aj prvé mierové rokovania, delegácia z Ukrajiny sa s ruskými predstaviteľmi stretla v Bielorusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok podpísal žiadosť svojej krajiny o vstup do Európskej únie v snahe upevniť puto Ukrajiny so Západom. Taktiež zverejnil fotografie, na ktorých podpisuje žiadosť, pričom jeho kancelária tvrdí, že dokumenty sú na ceste do Bruselu.

Odstrašujúce nukleárne sily Ruskej federácie sú v stave zvýšenej pohotovosti. Rozhodlo o tom v pondelok ruské ministerstvo obrany na základe rozkazu od prezidenta Vladimira Putina.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 8:11 Rusi pri Kyjeve útočili na pôrodnicu, rehabilitačné centrum i výškové budovy.

8:06 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že zosilnením paľby ho Rusi chceli prinútiť k ústupkom, no dodal, že žiadne nemieni urobiť. „Rusko sa snaží tlačiť na Ukrajinu touto jednoduchou metódou,“ povedal a dodal, že Kyjev nebude robiť žiadne ústupky, keď proti nemu nepriateľ vytiahol raketové delostrelectvo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP.

8:02 Veľký konvoj ruských ozbrojených síl smerujúci k ukrajinskej metropole Kyjev sa medzičasom rozrástol na približne 64 kilometrov.

Konvoj zachytili satelitné snímky spoločnosti Maxar Technologies. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP.

Konvoj zachytili satelitné snímky spoločnosti Maxar Technologies. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP.

7:51 Druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov aj v utorok čelí intenzívnemu ostreľovaniu.

7:47 Viac ako 70 ukrajinských vojakov zahynulo po zásahu ruského delostrelectva na vojenskú základňu v Ochtyrke, meste medzi Charkovom a Kyjevom. Na Telegrame to uviedol šéf regiónu Dmytro Živickij. Zverejnil fotografie zuhoľnatenej štvorposchodovej budovy a záchranárov prehľadávajúcich sutiny. V neskoršom príspevku na Facebooku uviedol, že počas bojov v nedeľu zahynulo veľa ruských vojakov a niekoľko miestnych obyvateľov. Správu nebolo možné okamžite potvrdiť.