Tréner Vernydub najprv s tímom Šeriff Tiraspoľ zdolal Real Madrid, teraz bojuje vo vojne proti Rusom

Ešte prednedávnom viedol svoje mužstvo v Lige majstrov a futbalovú verejnosť šokoval tým, že zdolal slávny Real Madrid. Na sklonku septembra 2021 Šeriff Tiraspoľ senzačne vyhral na slávnom Štadióne San Bernabéu v Madride 2:1.

Ukrajinský tréner Jurij Vernydub, ktorý úspešne vedie moldavského majstra, aktuálne odišiel brániť svoju vlasť. Päťdesiatšesťročný kouč sa pripojil k ukrajinskej domobrane proti invázii ruských vojsk. Informuje o tom aj web španielskeho denníka Marca.

Na sociálnych sieťach sa objavila fotografia trénera spolu s ďalšími dvoma vojakmi. Hráč Šeriffu Tiraspoľ Gustavo Dulanto vyslovil ukrajinskému taktikovi podporu. „Nech boh ochraňuje nášho trénera Jurija,“ napísal na Twitter peruánsky obranca.

#BREAKING: Five months after he conjured up a stunning victory over Real Madrid in the Champions League, Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub has joined Ukraine’s army 🇺🇦. #UkraineRussiaWar #russianinvasion #UkraineCrisis pic.twitter.com/xyqvOiMGci

— Conflicts in Ukraine 🇺🇦 (@conflictsinUA) February 28, 2022