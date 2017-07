Bora-Hansgrohe sa nevie zmieriť s vylúčením Sagana z Tour de France, uvažuje o žalobe na civilnom súde

LAUSANNE 6. júla (WebNoviny.sk) – Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa stále nemôže zmieriť s vylúčením Petra Sagana z Tour de France 2017. Po zamietavom verdikte Športového arbitrážneho súdu Nemci uvažujú o žalobe na civilný súd.

“Akonáhle dáme dokopy všetky materiály, podnikneme ďalšie potrebné kroky s našimi právnymi zástupcami,” uviedol šéf stajne Ralph Denk, cituje ho aj web Dagblad Noorden.

“V záujme tímu a našich sponzorov máme povinnosť urobiť všetko, čo by ešte dokázalo zvrátiť pôvodné rozhodnutie. Ako by sa Peter mohol dostal naspäť do pretekov, to už nie je naša starosť, ale Medzinárodnej cyklistickej únie,” doplnil Denk.

Verdikt vyvolal nevôľu u fanúšikov

Rozhodcovská komisia diskvalifikovala dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana z Tour de France 2017 po utorkovej 4. etape s dojazdom vo Vitteli pre “neregulárny šprint a ohrozenie Marka Cavendisha aj niekoľkých ďalších pretekárov”. Tento nekompromisný verdikt vyvolal búrku nevôle nielen u fanúšikov Petra Sagana, ale aj súčasných či bývalých cyklistov a odborníkov tohto športu.

Spomalené zábery totiž preukázali, že Sagan síce svojou jazdou mohol ohroziť Cavendisha, ale nespôsobil jeho pád vystrčeným lakťom ako pôvodne uviedol aj sám Cavendish.

Porušili vlastné pravidlá súťaže

Tímu Bora-Hansgrohe prekáža aj fakt, že UCI vylúčením Sagana porušila svoje vlastné pravidlá. “Rozhodcovský panel môže celú záležitosť posúdiť len vtedy, keď má poškodená strana možnosť brániť sa. Peter Sagan však túto možnosť od rozhodcov nedostal,” tvrdí Bora-Hansgrohe.

Podľa vyššie uvedeného holandského zdroja sa Peter Sagan vráti späť do súťažného diania koncom júla na jednorazových pretekoch Clásica Ciclista San Sebastián (29. 7.) alebo Prudential RideLondon-Surrey Classic (30. 7.).

Údajne je v hre aj jeho účasť na pretekoch Okolo Poľska (29. 7. – 4. 8.). Všetky tieto podujatia patria do prestížneho seriálu WorldTour, kde Sagan obhajuje celkové prvenstvo.

Štvrtková v poradí 6. etapa na Tour de France 2017 bola už druhou bez Petra Sagana aj Brita Marka Cavendisha, ktorý musel odstúpiť z pretekov so zlomenou lopatkou ako následkom pádu po kontakte so Saganom. Slovenský dvojnásobný majster sveta už v stredu opustil pelotón TdF a presunul sa za manželkou domov do Monaka.

Vo videu na sociálnej sieti pozdravil svojich fanúšikov a poďakoval sa im za obrovskú podporu počas úvodných štyroch etáp, v ktorých si pripísal jedno víťazstvo.