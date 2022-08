Borbély končí na pozícii hlavného trénera slovenskej reprezentácie v malom futbale, dôvodom sú nenaplnené ambície tímu

Ladislav Borbély končí vo funkcii hlavného trénera slovenskej reprezentácie v malom futbale. Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF), Borbély sa s prezidentom SZMF Petrom Králikom dohodol na ukončení spolupráce. Výkonný výbor SZMF vyberie nového kormidelníka národného tímu v najbližších mesiacoch.

Historické úspechy tímu

„Na základe podrobnej analýzy výsledku na ME, na ktorých sa nepodarilo naplniť vopred mediálne deklarovaný cieľ postúpiť do semifinále, ukončujem po dohode s prezidentom SZMF Petrom Králikom moje pôsobenie vo funkcii reprezentačného trénera SR v malom futbale. Chcel by som poďakovať za dôveru, ktorú mi VV SZMF pred 3 a pol rokom dal a myslím si, že spolu s mojím asistentom Peťom Gancznerom sme kvalitu malého futbalu aj v súčinnosti so SZMF výrazne posunuli smerom dopredu. Verím, že môj nástupca bude pokračovať v línii, ktorú sme načrtli počas nášho účinkovania od februára 2019 až po dnes. Želám úspešné pokračovanie cesty malého futbalu v nastavenej línii smerom k divácky i športovo atraktívnemu etablovaniu v slovenskom športovom priestore,“ uviedol Borbély na oficiálnom webe SZMF.

Borbély viedol slovenskú reprezentáciu v malom futbale od februára 2019 a dosiahol s ňou historicky najlepšie umiestnenia na dvoch vrcholných podujatiach.

Postup do semifinále sa nekonal

Na majstrovstvách sveta v Austrálii v roku 2019 obsadili Slováci siedmu pozíciu a na tohtoročnom európskom šampionáte v Košiciach skončili na piatej priečke.

Borbély stál na lavičke národného tímu v 33 medzištátnych zápasov, zaznamenal v nich bilanciu 18 víťazstiev, 6 remíz a 9 prehier s celkovým skóre 105:41.

„S trénerom Borbélym sme mali už pred šampionátom internú dohodu a jej cieľom bolo postúpiť na domácom šampionáte do semifinále. To sa nám, žiaľ, nepodarilo naplniť. Po skončení šampionátu a s miernym odstupom času sme si obaja zanalyzovali účinkovanie slovenskej reprezentácie. Následne sme sa počas júla stretli a potvrdili našu predošlú dohodu. Začiatkom augusta to následne potvrdil aj Výkonný výbor SZMF. Ladislav Borbély posunul úroveň reprezentácie na diametrálne inú úroveň ako tomu bolo pred jeho nástupom do pozície a z nášho reprezentačného tímu urobil jeden z najlepších tímov v Európe. Za to mu patrí obrovská vďaka. Je za tým enormná práca a nasadenie počas uplynulého 3 a pol roka. Postavil piliere, na ktorých bude môcť reprezentácia stavať,“ vyhlásil Králik.