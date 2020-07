Hipš po diplomovke vytiahol na Kollára cyperskú schránku a Matovičovi adresoval otázky

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) podniká so schránkovou firmou so sídlom na Cypre. Na sociálnej sieti to tvrdí predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš, ktorý prišiel aj s informáciou, že Kollárova diplomová práca je plagiát.

Hipš vysvetľuje, že spoločnosť STROOTON Ltd so sídlom na Cypre je schránková firma a práve s touto firmou Kollár vlastnil firmu BSSC. Tvrdí tiež, že firmy DEXON, SINTRAX alebo ANTENA FM, kde je Kollár spoločníkom, už roky nepodávajú účtovné závierky a daňové priznania.

Hipš žiada premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorého hlavným programom je boj proti korupcii i schránkovým firmám, aby si tieto skutočnosti s Kollárom vyjasnil.

„Chcem vás požiadať, aby ste sa popýtali priateľa, kto bol skutočným majiteľom tej schránkovej firmy. S kým vlastne obchodovali? A určite sa nezabudnite spýtať, či robili biznis aj so štátom. Nič z toho sa z verejne dostupných zdrojov zistiť nedá. Veď sám viete, ako fungujú schránky. Boli ste pred voľbami na tom Cypre,“ oslovil premiéra Hipš.