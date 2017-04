Video: Boston nestrelil Ottawe ani gól a je na pokraji vyradenia, Anaheim už postúpil

NEW YORK 20. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Anaheimu v najkratšom možnom čase postúpili do 2. kola play-off NHL. Anaheim zvíťazil na ľade Calgary 3:1 vo štvrtom zápase štvrťfinále Západnej konferencie a sériu ovládol hladko 4:0. Domáci prestrieľali hostí 37:25, ale nepomohlo im to. Anaheim položil základ postupového triumfu v prvej tretine, keď v rozpätí 1:08 min skórovali Patrick Eaves a a Nate Thompson. Potom síce tradičný strelec Sean Monahan v presilovke znížil, ale postup hostí pečatil 7 sekúnd pred koncom tretej tretiny gólom do prázdnej bránky Ryan Getzlaf. Súperom Ducks v semifinále konferencie bude víťaz série medzi Edmonton Oilers a San Jose Sharsk. Tam je stav 2:2 na zápasy.

Hokejisti Bostonu v stredajšom štvrtom zápase štvrťfinále play-off Východnej konferencie na domácom ľade nestrelili Ottawe ani gól a sú na pokraji vyradenia z bojov o Stanleyho pohár. O víťazstve hostí 1:0 znamenajúcom ich vedenie v sérii 3:1 rozhodol v 46. min útočník Bobby Ryan, ktorého krásne našiel obranca Erik Karlsson: Švédsky bek spred modrej čiary naznačil strelu príklepom, ale puk prudko posunul pred bránku na hokejku amerického krídelníka, ktorý prekonal Tuukku Raska.

“Bola to neuveriteľná prihrávka. Mal som pocit, že príde, ale aj tak ma prekvapila,” komentoval na webe sportsnet.ca 30-ročný Ryan, ktorý dosiahol víťazný zásah v druhom stretnutí po sebe. Jeho gólu sa v stredu márne snažil zabrániť aj kapitán Bruins Zdeno Chára, ktorý bol v tom čase v akcii. Brankár hostí Craig Anderson pochytal všetkých 22 striel a Senators aj vďaka nemu môžu v piatok na svojom klzisku rozhodnúť o postupe do ďalšieho kola.

Najlepší tím základnej časti NHL Washington nepustil Toronto do trháku a v Air Canada Centre vyrovnal stav štvrťfinálovej série na 2:2. Capitals položili základy stredajšieho víťazstva 5:4 v úvodnej tretine, ktorú vyhrali 4:1. “Nemyslím si, že to bolo o nich. Skôr by som povedal, že sme sa zdolali sami. Ani sme sa nepriblížili hre, akú sme schopní predviesť,” poznamenal na webe nhl.com brankár Maple Leafs Frederik Andersen.

“Všetci sme zabrali, puk smeroval presne do tých miest, odkiaľ padajú góly. Strieľali sme o čosi viac, hráči sa tlačili pred bránku, z čoho vyplynulo viacero našich príležitostí. Klobúk dolu pred súperom, ktorý sa v závere pokúšal o zvrat, ale udržali sme to,” pochvaľoval si dvojgólový strelec T.J. Oshie. Slovenský obranca kanadského klubu Martin Marinčin za 13:11 min na ľade dvakrát neúspešne vystrelil a duel zakončil jedným plusovým bodom. Koniec sezóny odvrátili hráči Minnesoty, ktorí za stavu 0:3 na zápasy zvíťazili na ľade St. Louis 2:0. Čistým kontom sa zaskvel brankár Devan Dubnyk.

Štvrťfinále play-off NHL – streda:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Toronto – Washington 4:5 (1:4, 1:0, 2:1) – stav série 2:2

Góly: 6. Hyman (Gardiner, W. Nylander), 26. J. van Riemsdyk (Rielly, Marner), 52. Matthews (Hunwick, C. Brown), 60. Bozak (Marner, W. Nylander) – 3. Oshie (Bäckström, Schmidt), 5. Ovečkin (Shattenkirk), 14. T. Wilson (Eller, Orlov), 17. T. Wilson (Burakovsky, Orpik), 53. Oshie (Bäckström)

Martin Marinčin (Toronto) 13:11 min, 2 strely, 3 zblokované strely, +1 bod

Boston – Ottawa (0:0, 0:0, 0:1) – stav série 1:3

Gól: 46. B. Ryan (E. Karlsson, Brassard)

Zdeno Chára (Boston) 24:09 min, 5 “hitov”, 2 zblokované strely, -1 bod

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

St. Louis – Minnesota 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) – stav série 3:1

Góly: 17. Coyle, 37. Hanzal (Pominville, Prosser)

Calgary – Anaheim 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) – konečný výsledok série 0:4

Góly: 37. Monahan (K. Versteeg, Brouwer) – 6. Eaves, 7. Thompson (Rakell, Perry), 60. Getzlaf