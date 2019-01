Brankár Hudáček bude kapitánom tímu Bobrovovej divízie v Zápase hviezd KHL

KAZAŇ 18. januára (WebNoviny.sk) – V kazanskej Tatnefť Arene sa počas víkendu uskutoční Zápas hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) aj so slovenskou účasťou. Medzi účastníkmi podujatia totiž figuruje aj slovenský brankár Július Hudáček, gólman Spartaka Moskva bude dokonca kapitánom výberu Bobrovovej divízie.

„Je to pre dosť neočakávané, že som kapitánom. Nikdy som nepočul o tom, aby brankár bol kapitánom. Je to pre mňa veľká česť. Vzorom kapitána sú moji dvaja spoluhráči z reprezentácie – Zdeno Chára a Miroslav Šatan. Sú to hokejisti s autoritou, ktorí príkladne viedli spoluhráčov na ľade aj v kabíne. Všetko, čo povedali, malo zmysel,“ zhodnotil Hudáček pre Championat.com.

Aj ďalšie tímy povedú ako kapitáni brankári – Konstantin Barulin, Jakub Kovář a Igor Bobkov. Slovan Bratislava nebude mať na akcii zastúpenie, za „belasých“ nominovaný útočník Michal Řepík už je v klube Viťaz Podoľsk. V sobotu sa v Kazani uskutočnia populárne súťaže zručností, na nedeľňajší podvečer organizátori naplánovali miniturnaj výberov jednotlivých divízií.