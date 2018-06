Bratia Saganovci môžu opäť obhájiť titul majstra Slovenska v cyklistike, šancu má aj Kolář

PLZEŇ 22. júna (WebNoviny.sk) – Titul majstra Slovenska v cyklistike v pretekoch s hromadným štartom v posledných siedmich rokoch nepatril nikomu inému ako bratom Saganovcom. V rokoch 2011-2015 ho získal slávnejší Peter Sagan a v ďalších dvoch sezónach jeho starší brat Juraj.

Ďalšia edícia spoločného šampionátu Čechov a Slovákov vyvrcholí v nedeľu od 10.30 h v Plzni a okolí pretekmi mužov a do 23 rokov na 192 km, kde opäť nebudú chýbať obaja Saganovci.

Trojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan a jeho brat budú opäť patriť medzi najväčších favoritov, keďže najväčšiu domácu konkurenciu im budú tvoriť len tímový kolega z Bora-Hansgrohe Michael Kolář a kompletný kontinentálny tím Dukly Banská Bystrica na čele s Patrikom Tyborom či Martinom Haringom.

Šampionát bez zraneného Bašku

„V podstatne nastúpime s tým, aby niekto z nášho tímu sa stal víťazom. A je jedno, či to budem ja, Peťo alebo Mišo Kolář. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ cituje portál idnes.cz Juraja Sagana. Podľa informácií špecializovaného webu cycling-info prišiel tím WorldTour Bora-Hansgrohe na spoločný česko-slovenský šampionát na západ Česka bez zraneného Erika Bašku.

„Už dlhšie sa šepká, že by to mohli zrežírovať aj na Michaela Kolářa. Ten by mohol čakať na špurt, kde by mal byť z našich určite najrýchlejší. Neočakáva sa však od profíkov defenzívna taktika a ťahanie balíka v boji s únikom,“ napísal o možnej stratégii tímu Bora-Hansgrohe web cycling-info.sk.

České médiá pripomínajú, že v elitnom mužskom pelotóne nebude Peter Sagan sám s titulmi majstra sveta. Českú konkurenciu úradujúcemu svetovému šampiónovi na ceste Saganovi budú tvoriť aj český niekdajší vládca cyklokrosu Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) a tiež bývalý majster sveta na horských bicykloch Jaroslav Kulhavý.

Najúspešnejší český cyklista

Na šampionáte v domácom prostredí nebude chýbať ani historicky najúspešnejší český cyklista vo výsledkových listinách Tour de France a Giro d´Italia (zhodne 5. miesto) Roman Kreuziger.

Majstrovské preteky budú mať štart aj cieľ pri obchodnom centre Plzeň na Rokycanskej ulici. Okruh s dĺžkou 16 km, ktorý absolvujú muži a pretekári do 23 rokov až 12-krát, povedie z Plzne do Červeného hrádku Pokračovať sa bude cez Dýšinu a potom nasleduje stúpanie do Kyšíc.

„Nad dedinou Letkov je jeden z najťažších úsekov. Nie je to kopec, ktorý vyzerá z pohľadu diváka náročne, ale po dvanástich prejazdoch budú mať zrejme iný názor,“ opísal Roman Kreuziger na oficiálnom webe MČR a SR v cyklistike. O víťazovi by sa malo rozhodovať v záverečnej technickej časti do Božkova do cieľa, kde môže zohrať úlohu aj vietor.

Už v sobotu od 9.30 h absolvujú MČR a SR juniorky a ženy, ktoré absolvujú 80 km, čiže 5 okruhov po 16 km. V sobotu popoludní o 15.00 h sa juniori vydajú na trať dlhú 128 km, čiže 8 okruhov po 16 km. Už spomenutý vrchol spoločného šampionátu v mužskej verzii príde na rad v nedeľu od 10.30 h.