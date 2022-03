Bratislava protestovala proti vojne na Ukrajine, vystúpili známe osobnosti aj 11-ročný Hassan (foto)

Iniciatíva Mier Ukrajine žiada zaistenia humanitárnych koridorov a bezpečnej evakuácie civilistov aj kompletné odpojenie ruských bánk zo systému SWIFT. Uviedli to zástupcovia iniciatívy na Námestí SNP v Bratislave, kde sa v piatok o 17:00 začalo ďalšie protestné zhromaždenie na podporu Ukrajiny a jej občanov pod názvom Mier Ukrajine: Za vašu a našu slobodu – Spolu zvíťazíme!

O pár rokov môžeme byť ohrození my

Medzi ďalšie požiadavky patrí aj okamžité zastavenie dovozu ropy a plynu z Ruska. Iniciatíva k požiadavkám zaradila tiež pomoc Ukrajincom v obrane zeme aj vzduchu všetkými dostupnými prostriedkami, zabezpečenie ochrany ukrajinských jadrových zariadení a zastavenie dezinformácií šírených v mediálnom a internetovom priestore.

Riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová podotkla, že bombardovanie civilistov je vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti. Podľa nej by mala verejnosť povedať jasne, že nebude tolerovať používanie bômb, nálety a využívanie chemických zbraní proti civilistom a musí trvať na tom, aby sa dodržiavala bezpečnosť humanitárnych koridorov. „Ak toto nezvládneme, ak necháme tie milióny obyvateľov Ukrajiny vystavené bombám a chemickým zbraniam, tak zlyháme nielen ako civilizácia, ale môžeme sa pripraviť na to, že o pár rokov to môžeme byť my,“ konštatovala.

Rusko musí ekonomicky vykrvácať

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE) na proteste uviedla, že súčasné sankcie vníma ako nedostatočné a Rusko musí ekonomicky vykrvácať. To sa podľa nej stane, keď sa zakáže ruská ropa a plyn v celej Európskej únií (EÚ) bez výnimky. Podotkla, že tento zákaz by tvrdo zasiahol aj Slovensko, tvrdí však, že by to krajina zvládla aj pomocou peňazí z EÚ. Ruského prezidenta Vladimira Putina označila za vojnového zločinca a podľa nej slušné demokratické krajiny by nemali obchodovať s vojnovými zločincami.

Odborník z Centra boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra SR Daniel Milo konštatoval, že aj Slovensko je vo vojne, a to v informačnej a hybridnej. Vyzval preto ľudí, aby polícii nahlasovali tých, ktorí šíria klamstvo, lži či manipulácie o situácii na Ukrajine, či sa vyhrážajú ľuďom, ktorí sa zastávajú Ukrajiny. Milo garantuje, že polícia sa týmito podnetmi bude zaoberať. „Množstvo tých hrdinov za obrazovkami a klávesnicami veľmi rýchlo skrotne, keď sa dostane pred vyšetrovateľa. Ja vám garantujem, že mnohí z nich pred vyšetrovateľom skončia,“ povedal a z davu bolo počuť skandovanie „do basy“.

Na podujatí vystúpili známe osobnosti

Na proteste držali účastníci rôzne banery a transparenty s heslami, ktoré podporovali Ukrajinu a vyzývali k ukončeniu vojny, a aj také, ktoré priamo odsudzovali kroky Putina. V dave viali aj ukrajinské vlajky a prejavy sa uzatvárali skandovaním „Slava Ukrajine“.

Na podujatí vystúpil aj jedenásťročný Hassan Alkhalaf (tretí zľava), ktorý niekoľko dní sám unikal z Ukrajiny za bratom Zakarijom študujúcim v SR. Rečnili aj ukrajinskí študenti, ktorých vyjadrenie prekladal politológ Grigorij Mesežnikov. Zároveň predniesol aj svoj prejav, v ktorom priblížil vojnu na Ukrajine. Pred ľudí sa postavila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH/EPP), ktorá pripomenula, že Rusko nie je len Putin ale aj Rusi, ktorí protestujú proti vojne na Ukrajine. Na proteste vystúpil aj bezpečnostný analytik a bloger Radovan Bránik, odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák a poslanec Národnej rady SR Ján Benčík (klub SaS). Tiež vedec a výskumný pracovník Pavol Čekan, producent Jaro Slávik, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba aj sociologička Iveta Radičová. Zo záznamu sa na diaľku davu prihovorila aj Katarína Mathernová z Európskej komisie.