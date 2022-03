Vojna na Ukrajine: Rusi prvýkrát ostreľovali Luck a Dnipro, Putin podľa Borella zlyhal (online)

Z ukrajinských miest Luck a Dnipro hlásia výbuchy. Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomína, že ani jedno z miest dosiaľ nečelilo priamemu ostreľovaniu ruských síl. Ostreľovanie tiež hlásia z Ivano-Frankivsku na juhozápade Ukrajiny.

Starosta Lucku na severozápade Ukrajiny potvrdil, že výbuchy nastali pri tamojšom letisku. Ukrajinská televízia ICTV informovala, že horí továreň neďaleko letiska.

Podľa ukrajinského servisu BBC útok zasiahol továreň, ktorá je jediným miestom, kde sa dajú opravovať určité typy prúdových motorov. Miesto je vraj na zozname kľúčových strategických aktív Ukrajiny, na ktoré sa Rusko zameriava.

V Dnipre, dôležitom meste na rieke Dneper, hlásia tri nálety, pričom jeden údajne zasiahol továreň na obuv, ďalší udrel pri škôlke a tretí zasiahol bytový dom. Ukrajinské pohotovostné služby informovali, že jedna osoba prišla o život.

Vojna na Ukrajine (online)

minúta po minúte

8:52 Americký prezident Joe Biden v piatok spoločne s Európskou úniou a skupinou najvýznamnejších priemyselných krajín G7 ohlási zrušenie doložky najvyšších výhod pre Rusko vo vzájomnom obchode. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Informoval o tom zdroj oboznámený s problematikou, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Každá z krajín podľa neho bude postupovať podľa svojich národných pravidiel.

Zrušenie doložky najvyšších výhod v obchode s Ruskom umožní Spojeným štátom americkým a ich spojencom uvaliť clá na dovoz z Ruska a zvýšiť tak izoláciu ruskej ekonomiky. Bidenov krok prichádza v čase rastúceho nadstraníckeho tlaku vo Washingtone na zrušenie stavu, ktorý je formálne známy ako „trvalé normálne obchodné vzťahy“ s Ruskom. Zrušenie doložky najvyšších výhod v obchode prichádza niekoľko dní po tom, ako Biden zakázal dovoz ruských ropných a plynárenských produktov.

Prvým významným spojencom USA, ktorý Rusku zrušil doložku najvyšších obchodných výhod, bola Kanada. Ottawa to urobila ešte minulý týždeň.

8:16 Britský premiér Boris Johnson sa pridal k ďalším predstaviteľom na Západe a vyjadril obavy z toho, že by Rusko mohlo na Ukrajine použiť chemické zbrane. Pre televízny kanál Sky News povedal, že Kremeľ pripravuje „falošný príbeh“ o tom, že jeho oponenti či Američania skladujú chemické zbrane, pričom to využije ako zámienku na použitie takých zbraní. „Veci, ktoré počujete o chemických zbraniach, sú priamo z ich príručky. Videli ste to v Sýrii, videli ste to dokonca v Spojenom kráľovstve. Podotýkam, že to už robia,“ vyjadril sa Johnson. „Obávam sa, že je to cynická, barbarská vláda,“ dodal.