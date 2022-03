Americký akciový trh si v závere týždňa pohoršil, pretváva neistota súvisiaca s vývojom inflácie a ekonomiky

Akciový trh v USA vo štvrtok oslabil vzhľadom na pokračujúcu neistotu súvisiacu s vývojom inflácie, úrokových sadzieb a globálnej ekonomiky. Index S&P 500 zaznamenal piaty pokles za posledných šesť dní.

K prehĺbeniu obáv z hospodárskych dopadov vojny na Ukrajine prispeli správy, že Spojené štáty zvažujú odobrať Rusku štatút najvyšších obchodných výhod po tom, čo rokovania ministrov zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny nepriniesli viditeľný pokrok.

Podľa zdroja oboznámeného s problematikou, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, prezident Joe Biden plánuje oznámiť rozhodnutie v piatok. V praxi by to znamenalo, že Washington zruší režim takzvaných „trvalých normálnych obchodných vzťahov“ s Moskvou, čo by USA a ich spojencom umožnilo zaviesť clá na dovozy z Ruska.

Index S&P 500 klesol o 0,4 % na 4 259,52 bodu, Dow Jones o 0,3 % na 33 174,07 bodu a Nasdaq o 0,9 %, na 13 129,96 bodu.