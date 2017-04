Bratislava vychádza v ústrety petícii Petržalčanov, začne premávať nová autobusová linka číslo 97

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Od mája začne v hlavnom meste SR Bratislave medzi bratislavskou Petržalkou a Mlynskými nivami premávať nová autobusová linka číslo 97.

Hlavné mesto jej zavedením vychádza v ústrety petícii Petržalčanov, ktorí žiadali o znovuobnovenie pôvodnej trasy linky číslo 95 až na Šafárikovo námestie. Keďže táto možnosť sa pre čerpanie eurofondov na prvú etapu električkovej trate do Petržalky nedá uskutočniť, mesto v spolupráci s predkladateľom petície, bratislavským mestským a petržalským miestnym poslancom Oliverom Krížom, skúšobne spúšťa túto alternatívu.

Agentúru SITA informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Trasa linky číslo 97

Linka číslo 97 spojí najväčšiu bratislavskú mestskú časť s autobusovou stanicou. Zároveň bude aj novým prepojením Petržalky s centrom mesta, keďže Mlynské nivy sú priamo na jeho východnom okraji.

Nová linka číslo 97 pôjde z petržalskej Vyšehradskej ulice a až po zastávku Farského na Bosákovej ulici bude mať rovnaké zastávky ako linka číslo 95. Od Farského bude pokračovať cez Bosákovu, Most Apollo, Košickú a Mlynské nivy na autobusovú stanicu. Naspäť pôjde cez Dostojevského rad, Landererovu, Most Apollo, Einsteinovu a Jantárovú cestu.

„Chceme Petržalčanom vyhovieť a pokúsili sme sa nájsť riešenie, ktoré by dočasne vyriešilo problém a zároveň by neznamenalo riziko pre záväzky mesta, ktoré súvisia s využitím eurofondov na uskutočnenie prvej i druhej etapy električky do Petržalky,” vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Tri mesiace skúšobnej prevádzky

Skúšobná premávka novej linky bude trvať tri mesiace, automatické zariadenie bude počítať cestujúcich, na základe čoho budú vyhodnocovať jej vyťaženosť a efektivitu. Súčasná linka číslo 95 premáva v špičke každé štyri minúty, po novom bude premávať každých osem minút.

Rovnako bude každých osem minút premávať aj nová linka číslo 97. V úseku Vyšehradská – Farského bude následný interval oboch liniek štyri minúty. „Vymysleli sme autobusové spojenie tak, že sa ľudia z južnej strany Petržalky dostanú na druhú stranu Dunaja. Zároveň budú mať prístup aj do centra mesta z východnej strany,“ uviedol poslanec Oliver Kríž.