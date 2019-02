Bratislavský magistrát žiada zmeny vo vodárenskej spoločnosti, malí akcionári nesúhlasia

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Malí akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) nesúhlasia s návrhom personálnych zmien a zmien stanov, ktoré vo štvrtok na zasadnutí schválilo zastupiteľstvo hlavného mesta ako majoritný akcionár BVS.

Novinárom to v piatok povedal zástupca minoritných akcionárov Miroslav Dragun, podľa ktorého je neprijateľné, že magistrát Bratislavy akcionárov neinformoval, ktorých ľudí chce posadiť do predstavenstva BVS a ako chce zmeniť stanovy. Podotkol pritom, že v pondelok dostali od mesta prísľub, že v takýchto záležitostiach budú postupovať spoločne.

Absolútne neznáme osoby

Personálne zmeny podľa Draguna zahŕňajú mená ľudí, o ktorých akcionári nič nevedia. „Sú to nám absolútne neznáme osoby. Do predstavenstva sa dostali ľudia, o ktorých nevieme, kto sú, čo je v rozpore so zásadami, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo. Mesto obišlo ostatných akcionárov,“ zdôraznil Dragun.

Obavy vzbudzuje aj návrh na zmenu stanov BVS. Vysvetlil, že zastupiteľstvo Bratislavy zahrnulo do stanov nový orgán, takzvaný výbor akcionárov, ktorý bude zložený len z akcionárov vlastniacich viac ako päť percent akcií, čo spĺňa len Skalica a Bratislava.

Tento výbor podľa Draguna odoberie niektoré práva valnému zhromaždeniu, bude môcť napríklad rozhodovať o zrušení alebo založení dcérskej spoločnosti či o nákladoch spoločnosti.

„Znamená to, že vo výbore bude mesto Skalica, ktoré vlastní viac ako päť percent akcií a ktoré z nich časť predalo firme Grafobal podnikateľa Ivana Kmotríka, a mesto Bratislava. Ostatní akcionári vo výbore sedieť nebudú, alebo sa budú musieť na jednu nomináciu poskladať,“ uviedol.

Ohrozujú právo všetkých akcionárov

Malí akcionári urobia všetko pre to, aby valné zhromaždenie BVS návrh nových stanov neschválilo, lebo tieto zmeny ohrozujú právo všetkých akcionárov riadne sa podieľať na riadení BVS. Kroky mesta chcú dať minoritní akcionári podľa Draguna preveriť právnikom, pričom zvažujú aj ďalšie právne kroky.

„Akceptujeme právo Bratislavy ako majoritného akcionára na väčšinové rozhodovanie v spoločnosti, no keďže nový primátor Matúš Vallo prišiel s novým transparentnejším a efektívnejším riadením, je pre nás nepochopiteľné, že bez akejkoľvek konzultácie, komunikácie a aspoň formálnej dohody s ostatnými akcionármi urobil personálne zmeny a zmeny v stanovách BVS,“ konštatoval Dragun.

BVS je strategický podnik, ktorý je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Jej akcionármi sú výhradne obce a mestá, má 88 akcionárov. Hlavné mesto vlastní takmer 60-percent akcií BVS. Mesto Skalica vlastní osem percent akcií, z ktorých už však dve tretiny predalo firme Grafobal.

Zmeny v predstavenstvách sú dočasné

„V Skalici sa stalo to, že de jure mesto stále vlastní osem percent akcií BVS, ale de facto ich predalo spoločnosti Grafobal, ktorá už zaplatila dve z troch splátok. Mesto Skalica z 1,5 milióna eur už dostalo asi 1,2 milióna eur,“ vysvetlil Dragun s tým, že na prevod akcií na súkromný podnik je nutná zmena stanov, s ktorou však Dozorná rada BVS už v minulosti nesúhlasila.

Mesto Bratislava vymenilo vo štvrtok svojich zástupov v predstavenstvách a dozorných radách v strategických podnikoch s majetkovou účasťou hlavného mesta vrátane BVS.

Zmeny v predstavenstvách sú dočasné, do skončenia výberových konaní, ktoré mesto predpokladá v lete. Zároveň sa členovia týchto dočasných predstavenstiev nebudú môcť zúčastniť na pripravovaných výberových konaniach, aby nemohli vznikať pochybnosti o ich transparentnosti.