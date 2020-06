Brazílske médiá zareagovali na správanie vlády, chcú založiť databázu s informáciami o COVID-19

Niektoré brazílske médiá spolupracujú na vytvorení vlastnej centralizovanej databázy s údajmi o ochorení COVID-19 v krajine. Reagujú tak na zaobchádzanie s dátami o novom koronavíruse zo strany brazílskej vlády, ktoré považujú za nesprávne.

Bezprecedentná iniciatíva novín a spravodajských portálov O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, G1 a UOL im umožní zdieľať a potvrdzovať oficiálne informácie o prípadoch, úmrtiach a iných kľúčových štatistikách.

Z webstránky zmizli dáta o Covid-19

„V najnaliehavejšom okamihu pandémie musíme zabezpečiť, aby obyvateľstvo malo prístup k správnym údajom čo najrýchlejšie, bez ohľadu na náklady,“ vyjadril sa na margo iniciatívy obsahový riaditeľ UOL Murilo Garavello, ktorého cituje spravodajský portál BBC.

Spolupráca prišla deň po tom, čo z vládnej webstránky zmizli dáta týkajúce sa COVID-19 z niekoľkých mesiacov. Brazílske ministerstvo zdravotníctva tiež oznámilo, že už nebude hlásiť celkový počet nakazených a obetí ako ostatné krajiny, ale len prírastky za 24 hodín.

Prezident Bolsonaro čelí kritike

Brazília je v počte prípadov COVID-19 v celosvetovom meradle na druhom mieste a nedávno zaznamenala viac nových úmrtí ako ktorákoľvek iná krajina.

Prezident Jair Bolsonaro čelí kritike za to, že odmieta prijať opatrenia odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). V piatok dokonca pohrozil odstúpením Brazílie z WHO, pretože je to podľa jeho slov „stranícka politická organizácia“