Británia by mohla prispievať do rozpočtu EÚ takmer pol storočia, odhadli jej záväzky po brexite

LONDÝN 14. marca (WebNoviny.sk) – Finančné záväzky Veľkej Británie voči Európskej únii pro brexite by mohli byť v objeme 37,1 mld. libier (GBP). Vyplýva to z odhadu britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť. Británia by tak do rozpočtu EÚ podľa úradu mohla prispievať do roku 2064, čiže ešte takmer pol storočia.

Väčšina týchto financií je splatná v najbližších rokoch a to vo forme krátkodobých záväzkov Británie voči rozpočtu Európskej únie. Ale platby budú pokračovať do roku 2064, aby si krajina plnila napríklad záväzky v oblasti dôchodkov, ktoré vznikli počas jej 45-ročného členstva v bloku.

„Tieto záväzky budú splatné počas veľmi dlhého obdobia, takže zreteľne existuje neistota v otázke, ako a kedy sa táto alebo budúce vlády rozhodnú uhradiť odhadovanú sumu,“ uviedol Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť. Británia má z Európskej únie vystúpiť 29. marca 2019.