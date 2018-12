Briti žiadali od svojich veľvyslanectiev audienciu u pápeža aj zoznam Argentínčaniek súcich na vydaj

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) – Britské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu zverejnilo zoznam najbláznivejších telefonátov, s ktorými sa v roku 2018 britskí občania počas pobytov v zahraničí obracali na britské veľvyslanectvá v jednotlivých krajinách.

Ako ministerstvo uvádza, chcelo by takouto netradičnou formou upovedomiť Britov na možnosť obracať sa na zastúpenia svojej krajiny v zahraničí v prípade núdze, ktorú by ale mali naozaj využívať iba v nevyhnutných prípadoch.

Hlavná úloha vo filme Statočné srdce

Za celý rok 2018 na britských veľvyslanectvách a konzulátoch po svete zaznamenali spolu viac ako 330-tisíc telefonátov britských občanov. Bol medzi nimi napríklad aj hovor, počas ktorého sa rozrušený Angličan od pracovníkov veľvyslanectva v Holandsku snažil zistiť, kto hral v hlavných úlohách filmu Statočné srdce (1995), ktorý práve dopozeral.

Iný občan na britskom veľvyslanectve telefonicky zisťoval, kto vypadol v aktuálnom kole televíznej súťaže Strictly Come Dancing, ktorú si večer nevedel naladiť na hotelovom televíznom prijímači.

Vo všeobecnosti sa občania na britské veľvyslanectvá veľmi často obracajú so žiadosťami o pomoc pri zákazníckych sporoch v obchodoch, hoteloch či iných prevádzkach. Dovolenkár na Kanárskych ostrovoch napríklad požadoval, aby mu britské zastúpenie zariadilo presun do inej hotelovej izby, pretože do tej, v ktorej práve bol, vtrhla mačka.

Počas spánku nie je nutné platiť

Ďalší muž zase od pracovníkov veľvyslanectva v thajskom Bangkoku chcel, aby vysvetlili majiteľovi masážneho salónu, v ktorom zaspal, že za masáž počas spánku nie je nutné platiť.

S celým zoznamom úloh sa obrátil na britské veľvyslanectvo v Ríme Angličan, ktorý zisťoval, či by mu jeho pracovníci vedeli zorganizovať svadbu, odporučiť kvetinovú výzdobu, a tiež tesne po svadbe dohodnúť audienciu u pápeža.

Ďalší občania ponúkali telefonicky na veľvyslanectve v Kuvajte na predaj šteniatka, pýtali si zoznam Argentínčaniek súcich na vydaj, alebo zisťovali, či v Poľsku žijú upíri.