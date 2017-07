Britská vláda predstavila návrh zákona, ktorý sa stane základom pre brexit

LONDÝN 13. júla (WebNoviny.sk) – Veľká Británia pokračuje v prípravách na “brexit”. Vláda v Londýne predstavila vo štvrtok návrh zákona, ktorý má byť základom pre vystúpenie Británie z Európskej únie. V zásade ide o to, akými spôsobmi sa zákony EÚ zmenia na britské právo a ako sa ukončí jurisdikcia Európskeho súdneho dvora na ostrovoch. Debata o návrhu by sa mala začať po letnej prestávke.

Takzvaný “Repeal Bill“ (odvolávací zákon) má zrušiť zákon z roku 1972, ktorým sa Británia stala členom predchodcu terajšej Európskej únie. “Je to jeden z najväčších míľnikov v procese našej odluky od Európskej únie,” uviedol britský minister pre brexit David Davis. Podľa jeho slov legislatíva umožní Británii opustiť úniu s “maximálnou istotou, kontinuitou a kontrolou”, uvádza spravodajská stanica BBC.

Hlavným účelom normy je previesť naraz do britského právneho systému asi 20-tisíc európskych zákonov, ktoré by následne parlament preskúmal a buď zachoval, upravil, alebo úplne zrušil. Podľa britských odborníkov bude nutné zmeniť zhruba 1000 európskych noriem. Do platnosti zákon vstúpi dňom odchodu Británie z Európskej únie.