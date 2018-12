Britský denník Financial Times vyhlásil za osobnosť roka Georgea Sorosa

LONDÝN 19. decembra (WebNoviny.sk) – Americko-maďarský miliardár George Soros je podľa britského denníka Financial Times (FT) osobnosťou roka. Tento titul väčšinou dostávajú ľudia za svoje zásluhy, ako píše FT, Sorosa vybrali aj na základe hodnôt, ktoré reprezentuje.

Predstaviteľ liberálnej demokracie

Osemdesiatosemročného rodáka z Budapešti označili za „štandardného predstaviteľa liberálnej demokracie a otvorenej spoločnosti„.

„Toto sú myšlienky, ktoré triumfovali v Studenej vojne a dnes sú obliehané zo všetkých strán, od Vladimira Putina z Ruska až po Donalda Trumpa z USA. Viac ako tri desaťročia pán Soros bojuje prostredníctvom filantropie proti autoritárstvu, rasizmu a netolerancii. Vďaka jeho oddanosti voči otvorenosti, slobode médií a ľudským právam pritiahol hnev autoritárskych režimov a čoraz viac aj národných populistov, ktorí naďalej získavajú podporu, a to najmä v Európe,“ píšu noviny.

Množstvo nepriateľov

Soros má, samozrejme, aj množstvo nepriateľov. V jeho rodnej krajine ho premiér Viktor Orbán obviňuje z podporovania migrácie do Európy. Je tiež terčom množstva antisemitských konšpiračných teórií.

„Obviňujú ma zo všetkého, vrátane toho, že som antikrist. Prial by som si, aby som nemal toľko nepriateľov, no vnímam to ako náznak toho, že robím niečo správne,“ vyhlásil podnikateľ.

