Britský expremiér Blair vyzval Mayovú, aby vyhlásila nové referendum o brexite

LONDÝN 14. decembra (WebNoviny.sk) – Bývalý britský premiér Tony Blair, ktorý patrí od začiatku k odporcom vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie, v piatok vyzval premiérku Theresu Mayovú, aby vyhlásila nové referendum o brexite.

Mayová pritom nové referendum dlhodobo odmieta, a to aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov je jasná väčšina Britov proti odchodu z EÚ, čo potvrdzujú všetky prieskumné agentúry. Premiérka však trvá na tom, že Briti už raz svoje želanie vyslovili, a nemožno sa ich na rovnakú vec pýtať opäť.

Podvoliť sa želaniu voličov

Podľa Blaira by mala Mayová „prestať búchať hlavou o stenu„, podvoliť sa želaniu väčšiny voličov a vypísať nové referendum. Podľa britského expremiéra by pre Mayovú „nemuselo byť až také ťažké povedať, že pri rokovaniach (s Európskou úniou – pozn. SITA) spravila všetko, čo bolo v jej silách, no nedokáže nájsť riešenie, s ktorým by súhlasil britský parlament„.

Mayová tento týždeň odložila hlasovanie o odchode krajiny z EÚ v parlamente, ktoré bolo pôvodne plánované na utorok. Rozhodla sa tak po tom, ako začalo byť jasné, že ňou vyrokovaná dohoda medzi Londýnom a EÚ by v parlamente neprešla. Premiérka v utorok priznala, že ak by sa o brexite hlasovalo už teraz, „bol by odmietnutý výrazným rozdielom hlasov“.

Podľa aktuálnych informácií by Mayová chcela predstúpiť s brexitom pred parlament pred 21. januárom budúceho roku, čo bol dlhé mesiace termín, ktorý sa spomínal ako deadline na takéto hlasovanie. Dovtedy si Mayová predstavuje, že sa jej podarí zaistiť pre brexit dostatočnú podporu poslancov.

Chaos môže viesť k pádu vlády

Proti dohode o brexite, ktorú Mayovej vláda po niekoľko mesiacov trvajúcich komplikovaných vyjednávaniach dohodla s predstaviteľmi EÚ, dlhodobo protestujú najmä opoziční labouristi, ktorí dúfajú, že chaos okolo brexitu by mohol viesť až k pádu vlády.

Proti podobe brexitu, tak ako ho Mayová vyjednala s EÚ, sa však stavajú nielen samotní odporcovia brexitu, ale aj tí, ktorí si ho predstavovali inak – napríklad stále vplyvný bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson.

Problémom pre mnohých britských poslancov je najmä takzvaná „poistka“ v súvislosti so Severným Írskom, ktorá popisuje záložnú možnosť pre prípad, že by sa na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom objavili problémy, predovšetkým v oblasti colnej politiky, ktoré by nešlo vyriešiť nijakým iným spôsobom.

„Poistka„, pri istom zjednodušení, zavádza pravidlo, podľa ktorého sa v prípade objavenia sa takýchto problémov bude obchodná a colná politika Severného Írska riadiť pravidlami platnými v EÚ, nie v samotnej Británii, ak budú tieto rozdielne.

Európski vyjednávači ju považujú za záruku, že na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, ktoré budú po brexite jedinou pozemnou hranicou medzi Britániou a EÚ, nedôjde k chaosu. Mnohí britskí politici však s takýmto riešením nesúhlasia a argumentujú, že krajina by tak mohla prísť o suverenitu na časti svojho územia.