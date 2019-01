Brusel poskytne miliardy eur Poľsku pre nový závod, ktorý by mal poskytnúť 700 pracovných miest

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – Európska komisia odsúhlasila Poľsku investičnú pomoc pre nový závod spoločnosti LG Chem na výrobu batérií do elektromobilov v objeme 36 mil. eur.

Poľsko takto plánuje podporiť investíciu na výrobu lítiovo-iónových batérií v celkovej hodnote 325 mil. eur. Informovala o tom Európska komisia.

Nový závod na výrobu batérií do elektromobilov plánuje spoločnosť LG Chem vybudovať v regióne Dolnoślaskie. Po dokončení by mal dodávať batérie pre viac ako 80 tis. automobilov ročne v Európskom hospodárskom priestore. Projekt by mal podľa Bruselu vytvoriť viac ako 700 nových pracovných miest.