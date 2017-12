Bývalý futbalista predviedol fantastický záver a získal zlato na európskom šampionáte v krose v Šamoríne

ŠAMORÍN 10. decembra (WebNoviny.sk) – Senzačného víťaza mala na 24. európskom šampionáte v krose v Šamoríne súťaž mužov do 23 rokov. Nevyhral ju úradujúci majster Európy do 23 rokov na 5000 m Talian Yemaneberhan Crippa, ktorý v rokoch 2014 a 2015 získal na ME v krose v súťaži juniorov zlato a vlani bol do 23 rokov tretí, a ani Španiel Carlos Mayo, na ME v krose už tri razy druhý.

Titul si fantastickým záverom vybojoval Francúz Jimmy Gressier, bývalý futbalista, ktorý vlani aj predvlani skončil štvrtý v súťaži juniorov. Pozoruhodné je, že len po šiestich mesiacoch pravidelného tréningu si vybojoval v roku 2015 účasť na krosových MS, kde skončil v silnej africkej konkurencii 80. Francúzsky triumf zavŕšil striebrom Hugo Hay a bronzový takisto ako pred rokom bol Crippa z Talianska.

Keďže tretí bodujúci Francúz do tímu Lévisse Roudolff skončil štvrtý, družstvo z krajiny galského kohúta suverénne vyhralo tímovú súťaž pred Belgičanmi a Britmi. Na Španiela Maya tentoraz medaila nezvýšila, finišoval na piatej priečke, štyri sekundy za bronzovou pozíciou.

Majstrovstvá Európy v krose:

Muži do 23 rokov (8,23 km, 85 štartujúcich): 1. Jimmy Gressier 24:35, 2. Hugo Hay (obaja Fr.) 24:37, 3. Yemaneberhan Crippa (Tal.) 24:42, 4. Lévisse Roudolff (Fr.) 24:43, 5. Mayo (Šp.) 24:46, 6. Debognies (Belg.) 24:47.

Družstvá: 1. Francúzsko 7, 2. Belgicko 26, 3. V. Británia 41.