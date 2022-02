Bývalý herec získal na olympiáde v Pekingu už druhú medailu, triumfoval v disciplíne big air

Čínsky snoubordista Su I-ming sa v Pekingu stal olympijským šampiónom v disciplíne big air. Vo finále získal 182,50 bodu.

Striebro berie Nór Mons Roisland (171,75) a bronz si odnáša Kanaďan Maxence Parrot (170,25), ktorý predtým triumfoval v disciplíne slopestyle.

Dokonalá jazda so suverénnymi skokmi

Sedemnásťročný Su I-ming si na ZOH 2022 pripísal už druhú medailu. Bývalý herec, z ktorého sa stal snoubordista, si po striebre v súťaži slopestyle užil aj pocit víťazstva. Čína sa jeho zásluhou raduje z premiérového zlata v histórii olympijského snoubordingu.

Domáci zástupca predviedol dokonalú jazdu so suverénnymi skokmi. V jeho repertoári sa objavili aj triky s 1800 stupňovými uhlami. Nikto sa mu nedokázal vyrovnať, strieborného Roislanda zdolal o takmer 11 bodov.

O zlate dlho sníval

„Robím, čo mám rád a veľmi ma to teší, že som aj úspešný. Toto je moja prvá olympiáda a veľmi si vážim, že ma mohli povzbudzovať naživo aj členovia mojej rodiny. Dlho som sníval o zlatej medaile a teraz je to skutočnosť,“ uviedol prostredníctvom tlmočníka Su I-ming a ďalej pokračoval: „Môj tréner mi zmenil život. Za vedomosti, ktoré ma naučil, som vďačný. Keď som svoje triky dokončil, bol som skutočne ohromený až vzrušený. Užívam si to.

Domáca Čína dosiaľ v Pekingu uchmatla 12 medailí, až šesť pochádza zo snoubordingu a lyžovania, z toho sú tri zlaté. Ďalšia medaila môže prísť zásluhou Sü Meng-tchaa na U-rampe.