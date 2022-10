Ako na zariadenie malého bytu

Zariaďovanie akéhokoľvek priestoru sa môže javiť ako komplikovaná veda. Trendy sa niekoľkokrát do roka menia, interiéroví dizajnéri prichádzajú s novými modernými kúskami, na trhu sú nové materiály a technológie. Toto je len zopár faktorov, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie pri výbere nábytku, či farby na steny. Zložité to je, ak zariaďujete väčší dom alebo byt. Preorganizovanie rozlohou menšieho priestoru, výmena nábytku a vymaľovanie stien sú ešte zložitejšie. Možno vás od tohto kroku odrádza obava, že šliapnete vedľa. Prinášame vám niekoľko postrehov a rád, ako zariadite malý byt moderne a zároveň prakticky.

Zaujímavá výzva

Pred tým, ako sa pustíte do nakupovania nábytku, vyhraďte si čas a priestor na prípravu. Pokiaľ je to možné, pred začatím plánovania vyprázdnite miestnosť. Starý nábytok aj dekoratívne predmety skresľujú skutočný pohľad na priestor, s ktorým budete pracovať. Je dôležité popremýšľať o tom, ako sa bude daná miestnosť skutočne používať. Pamätajte, že miestnosť by mala byť funkčná, no zároveň by z nej mala ísť príjemná atmosféra. Zvážte, ako má byť miestnosť rozdelená a či má nábytok slúžiť dvojakému účelu, napr. rozkladacia sedačka má zastúpiť posteľ. Každú miestnosť si načrtnite na papier. Vyznačte okná a dvere, od týchto dôležitých bodov sa bude odvíjať organizácia nábytku. Vyhraďte si rozpočet na nový nábytok.

Postupujte systematicky. Pripravte miestnosť, vymaľujte steny. Majte na pamäti, že tmavé farby do malých priestorov nepatria. Navyše priestor opticky zmenšujú, čo znemožňuje pocit útulnosti a vzdušnosti. Dizajnéri ostávajú verní bielej farbe. Ak na vás biela pôsobí chladne a sterilne, siahnite po jej mäkších odtieňoch, skombinujte ju s krémovou, béžovou, smotanovou, prípadne s iným pastelovým odtieňom, ako je žltá, belasá, mentolová a iné. Lákajú vás tapety? Vyvarujte sa veľkých vzorov. Optické zvýšenie miestnosti docielite použitím tapiet so zvislými pásmi, pričom strop by mal ostať veľmi svetlý, najlepšie biely. Malú miestnosť opticky zväčšíte svetlou tapetou s malými vzormi.

Obývacia izba

Spíšte nábytok, ktorý nevyhnutne potrebujete. Základom je dobrá a kvalitná sedačka alebo pohovka. Zvážte, koľko miesta viete pre ňu vyhradiť. Na základe toho sa poobzerajte po rohovej sedacej súprave vyhovujúcich rozmerov alebo po pohovke, ktorá nezaberie až tak veľa miesta. Rozhodne siahnite po sedačke s úložným priestorom, ktorý využijete na uschovanie prikrývok, vankúšov, prípadne kníh či iných predmetov. Výhodou je sedačka s rozkladacou funkciou. Ak ju aj nebudete využívať na každodenné spanie, príležitostné lôžko oceníte v prípade, že návšteva u vás ostane na noc.

Okrem sedačky nájde v obývačke svoje uplatnenie aj obývacia stena. V súčasnosti je na trhu rôzny sektorový nábytok. Nemusíte kupovať obývaciu zostavu, ktorá zaberie celú stenu. Postačí TV stolík, vitrína alebo komoda, prípadne policový systém. Pri výbere nábytku by mala rozhodovať jeho funkčná stránka. V malom interiéri oceníte každý úložný priestor, čo však neznamená, že obývačka má byť prepchatá skrinkami a vitrínami. Izbu opticky zväčšíte svetlým nábytkom a sedačkou či kreslami na nožičkách. Sklenený konferenčný stolík s kovovou konštrukciou tiež spotrebuje veľmi málo vizuálneho priestoru.

Pozrite si nábytok do obývačky v týchto e-shopoch:

Kuchyňa

Vašu pozornosť si zaslúži aj kuchyňa. Vyberte si svetlú kuchynskú linku. Vysoký lesk na skrinkách, v ktorom sa odráža každé prirodzené aj umelé svetlo, prispeje k optickému zväčšeniu miestnosti. Ideálna kuchynská linka má poskytovať nie len dostatok pracovného miesta na prípravu jedla, ale má zabezpečiť aj dostatok úložného priestoru. Upravte si linku tak, aby ste využili každý centimeter. Počítajte s hornými skrinkami v dvoch radoch, aby ste využili celý priestor do stropu. V najvrchnejších skrinkách uschovajte veci, ktoré používate len veľmi zriedka alebo vôbec. Súčasťou nášho každodenného života je aj stolovanie a servírovanie jedla. V malých kuchyniach vyriešite otázku stolovania menším jedálenským stolom, prípadne rozkladacím stolom. V ponuke sú aj sklápacie stoly, ktoré sa primontujú k stene. Sklopené nezaberajú miesto a v prípade potreby pripravíte šikovne a jednoducho jedálenský kútik. Veľkým bonusom do menších kuchýň sú príručné stolíky. Voľte set, pri ktorom sa stolíky jednoducho zasúvajú do seba. V prípade potreby máte k dispozícii hneď niekoľko odkladacích plôch. Keď je jedlo hotové a stolíky nepotrebujete, šikovne ich zasuniete do seba a odložíte.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

Spálňa

Jednoznačne voľte posteľ s úložným priestorom. Rozhodujúci je aj rozmer postele. Uspokojte sa s rozmerom 160 x 200 cm, ostane vám tak miesto na nočné stolíky. Namiesto masívneho čela a dreveného rámu postele stavte na kovové alebo jednoduché drevené postele, moderné a nezaťažujúce priestor. Pred nákupom skrine si zrátajte množstvo vášho a partnerovho oblečenia plus doplnkov a vyberte si najvhodnejší variant s úložným priestorom. Súčasťou skrine by malo byť zrkadlo, ktoré izbu opticky zväčší.

Niekoľko tipov na záver

udržujte poriadok. Zbavte sa starých vecí a predmetov, aj nábytku, ktorý nepoužívate a zbytočne zaberá miesto

využite priestor až po strop, napr. na odkladacie priestory

ťažké závesy na zatienenie okna do malého bytu nepatria, Vyberte si jemné a ľahké materiály alebo horizontálne žalúzie či roletky

malý byt neprepĺňajte nábytkom a doplnkami

vyberte si nábytok na nožičkách alebo závesný na stenu. Uľahčí vám to upratovanie a miestnosť sa vnímaním podlahovej plochy pod nábytkom na vnímanie zväčší

dobré je farebne a štýlovo zosúladiť celý byt, vytvoríte tak dojem uceleného priestoru

malá kúpeľňa v malom byte potrebuje malé formáty obkladov

miestnosť zväčšia lesklé podlahy v chladivo sviežich alebo neutrálnych odtieňoch

zrkadlá a zrkadlové plochy dokážu divy. V úzkom priestore ich umiestnite na dlhšiu stenu a miestnosť sa tak opticky dvojnásobne rozšíri. Pomôže aj zrkadlo umiestnené tak, aby sa v ňom odrážalo denné svetlo dopadajúce z okna

Aj z malého priestoru sa dá vykúzliť útulné, moderné a maximálne praktické bývanie. Stačí zodpovedne prehodnotiť, čo skutočne potrebujete. Pomôžte si nákresom. Vyhraďte si čas na prípravu a k plánom pristupujte s chladnou hlavou. Začnite s veľkými kusmi nábytku, ako je sedačka, posteľ alebo kuchynská linka, Výsledok dolaďte doplnkami. Tú správnu atmosféru napokon dotvorí prítomnosť vašich blízkych.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: