Ako zladiť kúpeľňu: farby do kúpeľne k obkladom

Veľa farieb na malom priestore znamená len jedno – čistú katastrofu. K farebnému naladeniu kúpeľne pristupujte nanajvýš zodpovedne. Nie sú to skrinky, poličky ani zrkadlo, čo bude pôsobiť dobre alebo zle. Sú to farby, ktoré v tak malom priestore vytvoria priateľský pocit pohody, alebo chuť odísť čo najskôr niekam inam. V kúpeľni je viac farieb ako tri už príliš veľa. Aj pri kombinácii troch odtieňov je najlepšie držať sa zlatej zásady 70:20:10. V dominantnom postavení by mal byť najsvetlejší odtieň. Dvadsať percent môže patriť tmavšej farbe a iba na desiatich percentách je vhodné mať naozaj tmavo kontrastnú farbu. Tento pomer vypovedá o veľmi dobre zladenej kúpeľni.

Aj v kúpeľni môžete experimentovať

Ľudia sa niekedy boja experimentovať a skúšať nové veci. Ale prečo? Ak sa totiž farebnej kombinatoriky chytíte s citom a intuíciou, zaručene nič nepokazíte. Pre kúpeľňu je charakteristická voda a tak si doslova žiada modrú farbu. V kombinácii s bielou ide o ľahké a vzdušné stvárnenie priestoru. Okrem toho je námornícky štýl aktuálnym módnym hitom, ktorého sa len tak ľahko nezbavíme. V súčasnosti sa v kúpeľni teší veľkej obľube nie len chladný lesk nerezovej ocele a chrómu, ale aj teplého zlatého odtieňa, ktorý sa dobre kombinuje s tmavou, ale aj hnedou, prípadne so zemitými farbami.

Zelená je ako znovuzrodenie. Do malého priestoru kúpeľne v kombinácii s bielou vie vdýchnuť život. Zelená v kúpeľni motivuje, dodáva energiu a veľmi dobre sa hodí k pookriatiu tela aj duše. S čiernou zaobchádzajte opatrne a využívajte ju len v oblasti línií a pásikov. No báť sa jej netreba. Ak jej je málo, vie v kombinácii s inými farbami dodať zdravú hĺbku, vážnosť a noblesu. Hodí sa so zlatým odtieňom, alebo ako súčasť odvážnejšej mozaiky.

Výhodou fialovej je rozmanitosť farebnej škály od naozaj tmavého motívu, vhodného napr. na okraj vane, až po jemný nádych hraničiaci s ružovou. Vďaka tomu je kombinovateľná s celou škálou príbuzných farieb. Ak náhodou siahnete po mozaike alebo dokonca tapetách do kúpeľne s motívom kvetov, ktoré sú stále obľúbenejšie, jemná purpurová všetko príjemne odeje do teplých odtieňov. Dobre vieme, že farby na nás pôsobia. Niektoré sú pre kúpeľňu odvážnejšie, iné zasa tradičné. Poďme sa tým menej tradičným povenovať trochu bližšie.

Čierna

Čierna farba funguje medzi ľuďmi ako symbol smútku a straty. Zároveň je však najelegantnejšou a najluxusnejšou z celej farebnej palety. Ak po nej siahnete premyslene a striedmo, výsledok nemusí byť vôbec zlý. Použite ju v spojení s bielou, ale v tom prípade oživte svoju kúpeľňu doplnkami v žiarivých veselých odtieňoch. Prípadne upustite od tmavej predstavy a vsaďte na teplejšiu a modernejšiu sivú. Sivá je momentálne jednou z najviac trendových farieb v kúpeľni.

Žltá

Slnko, radosť, teplo. Kto by sa nechcel pri rannom čistení zubov cítiť ako na rozkvitnutej jarnej lúke? Možno to znie nadnesene, ale žltá farba nás vie spraviť spokojnejšími a šťastnejšími. Žiarivá žltá sa hodí do mladistvých kúpeľní. Za zváženie stoja aj jej odvážnejšie kombinácie s hnedou, červenou, ale aj modrou, či zelenou. Šafránová žltá je farbou trhov na Blízkom východe, reprezentuje akúsi tajomnú eleganciu. Piesková žltá dodáva interiérom súčasný, moderný dizajn. Nebije sa prakticky so žiadnym štýlom, najkrajšie však dopĺňa drevené a kamenné prvky.

zdroj: gettyimages.com

Modrá

Modrá je farbou pokoja, spiritualizmu, spoľahlivosti a stálosti. Na prvý pohľad pôsobí chladne, no má zázračnú moc nás upokojiť a to aj fyziologicky. Údajne spomaľuje tep a dýchanie a utíši nervový systém. Celkovo nás naladí na spánok, čo po rozbehanom dni zaiste oceníte. V kúpeľni je ideálna v spojení s bielou. Táto zostava evokuje atmosféru Stredomoria, priezračné more a čisté nebo. Modrá je chladná, voľte k nej bielu so studeným odtieňom. Mix teplých a studených odtieňov by pôsobil rušivo a nepremyslene.

Červená

V červenej nájdete všetko, čo ľuďom dodáva chuť do života – oheň, lásku, energiu, vášeň. Otázkou je, či chcete tieto pocity navodzovať práve v kúpeľni, ktorá slúži skôr na očistu a relax. Steny pokryté červenými kachličkami môžu svojou intenzitou skôr dráždiť. Ak sa však bez tejto farby nezaobídete, použite ju len na jemné zvýraznenie niektorých prvkov.

Fialová

Fialová farba sa skladá z dvoch, už spomenutých, farieb – modrej a červenej. Spája v sebe pokoj modrej a živosť červenej. Práve preto nesadne každému a sú ľudia, ktorí sa vo fialovej kúpeľni cítia nesvoji. V malých dávkach dáva táto farba interiéru bozk štýlovosti a vytvára dojem luxusného wellness centra. Stačí pár fialových sviečok, uterákov, či kozmetických dóz.

