Farby izieb v domácnosti: čo sa kde hodí

Farby v domácnosti sú pre niekoho dôležitou, pre iného nepodstatnou záležitosťou. Nemali by sme však zabúdať na to, že farby, nachádzajúce sa vôkol nás, nás každý deň ovplyvňujú. Farba miestnosti má vplyv na našu náladu aj na myšlienky, ktoré sa nám preháňajú v hlave. Na každého však farby pôsobia inak. Pri výbere farieb do domácnosti nemusíte sledovať len aktuálne módne trendy, tie sú pominuteľné. Farba môže charakterizovať povahu, či záľuby človeka. Trik je v tom, že farby, ktoré sa vám páčia, musíte pekne skombinovať. farba má moc opticky meniť tvar a veľkosť nábytku, rovnako ako aj tvar a veľkosť miestnosti.

Domov v znamení dúhy

Každá farba má psychologickú hodnotu. Pri výbere farieb premýšľajte, ako na vás farba pôsobí a aké pocity vo vás vyvoláva. V prvom rade musíte vedieť, či sa chcete obklopiť teplými alebo studenými farbami. Počet farieb v miestnosti by mal byť maximálne tri alebo štyri, pretože príliš veľa farieb môže pôsobiť prehnane a preplnene. Farby sa správajú v troch základných smeroch: aktívne, pasívne a neutrálne. Svetlé farby sú rozsiahle a vzdušné, takže izby sa zdajú byť väčšie a jasnejšie. Tmavé odtiene izby zmenšujú a pôsobia teplejšie.

Červená

Zvyšuje energetickú hladinu v izbe. Je dobrou voľbou v prípade, že chcete vyvolať vzrušenie, obzvlášť v noci. V obývačke alebo jedálni priťahuje ľudí dohromady a stimuluje rozhovor. V predsieni vytvára silný prvý dojem. Bolo preukázané, že zvyšuje krvný tlak, rýchlosť dýchania a frekvenciu srdca. Žiadna iná farba nemá taký vplyv na pumpovanie adrenalínu, ako červená.

Žltá

Zachytáva radosť slnečného svitu. Je ideálna do kuchýň, jedální a kúpeľní, kde sú šťastné farby energizujúce a povznášajúce. V halách a malých priestoroch pôsobí príjemne. Ľudia strácajú v žltých interiéroch trpezlivosť a deti v žltých izbách viac plačú. Táto farba vytvára vo väčších množstvách pocity frustrácie a hnevu. Na druhej strane však čistí telo a stimuluje nervy.

Modrá

Znižuje krvný tlak, spomaľuje dýchanie a srdcový tep. Je považovaná za upokojujúcu a relaxačnú farbu a odporúča sa pre spálne a kúpeľne. Tieto účinky má len svetlo modrá. Pastelová modrá pôsobí nepríjemne chladno a to hlavne v izbe, ktorá nemá dostatok prirodzeného svetla. Pokiaľ si zvolíte svetlo modrú za primárnu farbu v izbe, vyrovnajte ju nábytkom a doplnkami v teplých odtieňoch. Vo všeobecnosti je modrá farba vnímaná ako upokojujúca. Tmavo modrá však vedie k pocitom smútku.

Zelená

Najviac upokojujúca farba pre oči. Je vhodná takmer pre všetky izby v dome. V obývačke pôsobí útulne a komfortne. Zelená má upokojujúci účinok aj v pozícii hlavnej farby pri zdobení. Pomáha ľuďom odpočívať, relaxovať a uľaviť od stresu. V minulosti sa verilo, že pomáha pri problémoch s plodnosťou. Je preto ideálnou farbou do spálne.

Fialová

Vo svojich temnejších tónoch pôsobí luxusne, dramaticky a honosne. Ľahšia verzia fialovej, ako je levanduľová a orgovánová, prinášajú rovnaký pokoj a kvalitu spálni ako modrá, ale bez rizika chladu.

Oranžová

Evokuje vzrušenie, nadšenie a je to aktívna farba. Nie je veľmi vhodná do obývačky, či spálne, je ideálna pre cvičiace miestnosti. V starých kultúrach sa verilo, že dokáže liečiť pľúca.

Neutrálne farby

Čierna, sivá, biela a hnedá. Sú základom pre bytových návrhárov. Nikdy nevyjdú z módy, pretože ich nič nedokáže nahradiť. Čiernu používajte v malých dávkach. Každá izba by však mala dostať dotyk čiernej, čím jej dodáte hĺbku. Neutrálne farby sa zvyknú kombinovať s farbami aktívnymi.

Strop

Tvorí jednu šestinu z izby a väčšinou dostane len obyčajný biely náter. Vyzerá však dobre aj ako farebný. Svetlé farby sú pre nižšie stropy a tmavé pre vyššie.

Výber farieb je veľmi osobná záležitosť. Len vy budete žiť s farbami, ktoré si vyberiete. Siahnite preto po odtieňoch a farbách, ktoré vám najviac vyhovujú, rovnako ako aj vašej rodine a životnému štýlu.

