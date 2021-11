Hodnotíme komody

Čo je to vlastne komoda? Menšia alebo väčšia skrinka so zásuvkami a dvierkami, ukrývajúcimi ďalší úložný priestor. V posledných rokoch sa stali doslova hitom a dizajnovo dopĺňajú naše interiéri. Poďte sa s nami inšpirovať.

Komody sa stali v posledných rokoch obľúbeným kusom nábytku. Nahradili klasické šatníkové skrine či mohutné obývacie steny, ktoré ponúkali dostatok úložného priestoru. Súčasné trendy sú proti zastavaniu miestnosti nábytkom. Interiér má byť otvorený, vzdušný, jedným zo základných pravidiel pri zariaďovaní miestností je, aby bol zabezpečený voľný prístup k oknám a nábytku. Komody sú praktické, no zároveň plnia aj estetickú funkciu. Sú vhodné nie len do obývacích izieb a spálni, ale aj do kúpeľní, jedální a predsiení. Pri ich výbere treba dbať na materiál, farebné prevedenie a veľkosť.

Zoznámte sa s komodou

Materiál komody prispôsobte ostatnému nábytku. Masívne drevo je všeobecne najobľúbenejšie. Je trvácne, odolné voči škrabancom, ľahko kombinovateľné s ďalšími materiálmi, jednoduché a nadčasové. Moderná doba so sebou prináša aj moderné komody. Moderné komody z lamina ponúkajú predajcovia za priaznivé ceny. Na trhu sú v rôznych farebných prevedeniach a dekóroch. Vyspelými technológiami sa lamino ošetrí tak, aby bolo odolné voči vode a prachu.

Šuplíkové komody sú určené predovšetkým do spálni a predsiení. Bývajú hlbšie, vyššie a poskytujú dostatok úložného priestoru na odkladanie spodnej bielizne a iného drobného oblečenia, pri ktorom je nevyhnutné mať vo veciach prehľad. Kombinované komody tvorí okrem šuplíkovej časti aj jedna alebo viac skriniek. Sú vhodné do obývacích a detských izieb, ale taktiež aj do jedálni. Potrebné veci si môžete uložiť v uzatvorených častiach komody, kde ich nikto nevidí. V ponuke sú aj rôzne presklené komody so zabudovaným led podsvietením.

Komoda má byť funkčná a praktická. Dôležité však je posudzovať ju aj z hľadiska farebného prevedenia, tvaru, dekóru dreva, či typu úchytiek. Rustikálne komody na podstavci alebo nožičkách dopĺňajú rustikálny interiér. Sú vhodné do moderného bytu, tak ako do tradičného domu. Príznačné sú masívne kovové úchytky a madlá. Majú jedinečné a do detailov prepracované línie, bývajú výrazne zdobené. Elegantné komody s čistými líniami sú vhodné do akejkoľvek izby. Ľahko sa kombinujú s ostatným nábytkom, sú dizajnovo najprepracovanejšie. Dnes sú už v ponuke aj s modernými výrezmi namiesto klasických úchytiek. Môžu slúžiť na odkladanie dekorácií, ktoré oživia váš interiér. Taktiež ich jednoducho pretvoríte na podstavec pod televízor. Pri nákupe komody do detskej či študentskej izby myslíte predovšetkým na bezpečnosť. Mali by byť z kvalitného neškodného materiálu. Skrinky a šuplíky by sa mali ľahko otvárať. Nezabúdajte na vlastné deti. Pri výbere im poskytnite priestor, aby sa vyjadrili k tvaru či farbe. Súčasný moderný trh prichádza so štýlovými košíkovými komodami, ktoré môžete umiestniť v kúpeľni, predsieni alebo v kuchyni. Komody sú praktické, jednofarebné alebo v kombinácií niekoľkých farieb. Základ tvorí pevný rám v rôznych veľkostiach, do ktorého sa vsúvajú praktické prútené košíky.

S komodou oživíte každý interiér

Komody ešte stále nevyšli z módy. Ide o praktický a univerzálny kus nábytku, vhodný do každej miestnosti. S prehľadom nahradí bielizník či menšiu skriňu. Výhodou komody je, že je malá, skladná, pôsobí nenápadne a zmestia sa do nej veci, na ktoré vám nezvýšilo miesto inde. Prezradíme vám podľa čoho si vyberiete tú správnu komodu do vášho domu či bytu.

Obývačka Komoda do obývačky by mala ladiť s obývacou stenou – mnohé z nich ju zahŕňajú ako súčasť zostavy. Zásuvkové komody poskytnú dostatok priestoru na úschovu CD, DVD, časopisov či spoločenských hier. Kombinované komody so zásuvkami a dvierkami sa hodia aj na uskladnenie kníh a ďalších vecí, na ktoré v obývačke nemusí sadať prach. Ak chcete opticky zväčšiť priestor, svetlá komoda s lesklým povrchom bude pre vás to pravé. Elegantná tmavá komoda sa hodí do modernejších, minimalistických interiérov. Postavte na ňu vázu s kvetmi alebo veľkú misu s ovocím a máte postarané o úložný priestor, aj o decentnú výzdobu obývačky. A čo tak využiť komodu ako šikovný minibar?

Spálňa Komoda do spálne by mala korešpondovať s celkovým štýlom, do ktorého je izba ladená. K spálni zariadenej v rustikálnom štýle sa bude hodiť komoda z drevotriesky alebo komoda z dreveného masívu. Komody s leskom a s výraznými kovovými prvkami sa hodia k spálňam s kovovou manželskou posteľou. Komody so zásuvkami poskytnú dostatok priestoru pre ponožky, pančuchy spodnú bielizeň, uteráky, obrusy či obliečky. Odporúčame vám zvoliť hlbšie zásuvky s odolnými kovovými bočnicami.

Detská izba Komoda do detskej izby by mala byť dostatočne veľká a hlboká, aby sa do nej, okrem detského oblečenia, vošli aj hračky. Otváranie dvierok a zásuviek by malo byť jednoduché a bezpečné, aby ho zvládlo aj dieťa. Ideálne komody do detských izieb sú kombinované komody so zásuvkami a dvierkami, ktoré poskytujú najväčšiu variabilitu. Ak má komoda peknú pestrú farbu, je vyrobená zo zdravotne nezávadného materiálu (odporúčame komody z dreva) a spĺňa bezpečnostné predpoklady (žiadne ostré hrany), vášmu dieťaťu môže vydržať až do puberty.

Len tak V predsieni, v hale či v rohu miestnosti si nájde svoje miesto praktická rohová komoda alebo lacná úzka komoda, vďaka ktorej využijete priestor zbytočne zívajúci prázdnotou. Odložiť do nej môžete napríklad čiapky, šále, rukavice a iné sezónne veci. Na komode pri vstupných dverách si môžu nájsť svoje miesto kľúče a ďalšie veci, na ktoré nechcete zabudnúť, keď ráno opúšťate domov. Aby komoda vydržala čo najdlhšie, budete sa o ňu musieť aj pravidelne starať. Ak máte komodu z drevotriesky, stačí ju pretrieť vlhkou handričkou. Drevené komody z masívu pravidelne vetrajte a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu, prílišnému teplu či vlhku. Ošetrujte ich špeciálnym olejčekom na drevený nábytok a prach z nich utierajte jemne navlhčenou prachovkou. Ak vás nebaví utierať prach alebo sa bojíte, že by ste mohli komodu poškodiť, umiestnite na ňu pekný obrus.

