Je lepšia plynová alebo indukčná varná doska?

Pri zariaďovaní kuchyne sa občas nechávame uniesť vizuálnou stránkou a dizajnovým usporiadaním, farbami či najmodernejšími ponukami na trhu. Pritom zabúdame na najdôležitejší atribút každej kuchyne, ktorým je funkčnosť. To isté platí aj pri výbere správnej varnej dosky. Načo by nám bola krásna a dokonale interiérovo zladená doska, na ktorej by koniec koncov bolo vidieť každú šmuhu či škrabanec? Pozrime sa teda na to, čo je pri kúpe správnej varnej dosky skutočne dôležité.

Vyberáme varnú dosku

Pred investíciou, akou je kúpa varnej dosky nás vždy čaká niekoľko zásadných rozhodnutí. Položme si tri základné otázky:

Ako často bude kuchyňa vystavená môjmu kulinárskemu umeniu?

Potrebujem samostatnú dosku alebo komplexný vstavaný sporák?

Aký materiál dosky bude pre mňa vhodný?

Hneď ako budeme mať tieto tri kľúčové otázky zodpovedané, môžeme pristúpiť k samotnej kúpe. Prvým dôležitým krokom je rozhodnutie o tom, ako často budete kuchyňu potrebovať. Na základe tohto rozhodnutia ľahko zistíte, aké materiály použiť, či má byť vaša kuchyňa dizajnérskym skvostom alebo funkčným priestorom, ktorý uľahčí prípravu akéhokoľvek pokrmu. V prípade prvej alternatívy je výber v podstate jednoduchý a na účel občasného varenia poslúži akákoľvek varná doska či sporák. V druhom prípade je už nutné porozmýšľať o jednotlivých povrchoch, veľkosti, funkcionalitách či výdrži.

Ako druhé by ste mali zvážiť či je pre vás potrebná individuálna varná doska alebo o niečo robustnejší, no komplexný celok v podobe sporáka. Varné dosky sú vo väčšine prípadov drahšie ako sporák, no z vizuálneho hľadiska zapadnú do vašej kuchyne pravdepodobne viac. Stojaci sporák sa hodí skôr do tradičnejších, provensálskych či ľudových typov kuchýň. Posledným rozhodnutím je výber vhodnej varnej dosky. Momentálne sú na trhu viaceré varianty a každá z nich má svoje výhody aj nevýhody, možnosti využitia, ale aj obmedzenia (napríklad v príslušenstve, ktoré je potrebné pri varení na danej doske používať). Prejdime však priamo k ich špecifikáciám.

Plynové varné dosky

Základnou charakteristikou plynových dosiek je možnosť „vidieť” plamene priamo počas varenia a následne regulovať ich veľkosť a intenzitu. Sú charakteristické kovovými časťami umiestnenými nad horákmi, ktoré chránia hrnce a panvice pred priamym dotykom ohňa. Plynové dosky možno považovať za kompromis medzi moderným prostredím kuchyne a tradičným spôsobom varenia a sú vhodné pre pravé domáce gazdinky. Rovnako sú určené do väčších kuchýň, kde je predpoklad častého varenia a dokonca ich najčastejšie používajú aj profesionálni kuchári v reštauráciách. Plynové varné dosky môžu mať kovový, sklenený alebo sklokeramický povrch.

Výhody

rýchla regulácia teploty

okamžitý účinok

instantné zachovanie teploty

na použitie sú vhodné akékoľvek hrnce a panvice

rýchle vychladnutie varnej dosky

cena

Nevýhody

nutnosť plynovej prípojky

bezpečnosť (v súčasnosti je už väčšina vybavená poistkou a integrovaným zapaľovaním, čo v prípade zhasnutia plameňa zabráni úniku plynu)

priamy styk s otvoreným plameňom

potrebná vyššia zručnosť pri príprave jedál

efektivita v súvislosti s únikom tepla

ťažšie čistenie kvôli mriežke a horákom

Sklokeramické elektrické varné dosky

Tento druh varných dosiek je založený na vstavanom elektrickom systéme platní, ktoré ohrievajú nádoby rovnomerne po celom povrchu. Kedysi boli elektrické varné dosky konštruované z liatiny, no dnes sú vo väčšine prípadov sklokeramické. Vďaka svojmu elegantnému, no najmä nenápadnému vzhľadu dokonale zapadnú do akéhokoľvek interiéru a častokrát po nich siahajú tí, ktorí majú kuchyňu prepojenú s obývacou izbou. Tento druh varných dosiek je vhodný tak do domu, ako aj do bytových priestorov.

Výhody

nízka spotreba

dostupné aj v nižších cenových reláciách

odolné voči poškriabaniu alebo iným škodám

vhodné do každej kuchyne

Nevýhody

ťažšia regulácia teploty

nebezpečenstvo z rozohriatej dosky

vyššia náročnosť na čistenie, predovšetkým v prípade zaschnutých kúskov jedla

Indukčné varné dosky

Za najmodernejšie dosky možno považovať práve tie indukčné. Ich hlavný benefit je v unikátnom spôsobe fungovania. Po zapnutí vytvárajú magnetické pole, ktoré priamo zohrieva dno panvice (alebo hrnca), vďaka čomu nedochádza k úniku tepla a varná doska ostáva studená. Tento druh varných dosiek je preto jeden z najbezpečnejších. Nespochybniteľným pozitívom indukčnej dosky je aj fakt, že nám nepridá na práci ani vtedy, keď nie sme práve najšikovnejší. V prípade vykypenia polievky, rozsypania ingrediencií či rozliatia, postačí na čistenie obyčajná navlhčená hubka (na mastnejšie škvrny aj s trochou saponátu) a na leštenie suchá handrička. Čistota je dôležitá nie len pre vzhľad kuchyne, ale aj na správny chod varnej dosky. Tá sa ovláda pomocou dotykových senzorov umiestnených po obvode dosky alebo v jej strede.Ovládanie je spočiatku náročnejšie, no pri častejšom používaní si zvykne každý. O bezpečnosť pri varení sa postará zvukový signál, ktorý hlasným tónom upozorní, keď sa na doske počas varenia nachádza objekt, ktorý by tam byť nemal (napríklad handrička).

Výhody

nenáročná údržba a čistenie

rýchle zohriatie

jednoduché ovládanie

moderný vzhľad

bezpečnosť

efektívna úspora energie

Nevýhody

vyššia cena

nutné používať nádoby s vodivým dnom

“Domino” varné dosky

Okrem vyššie spomínaných modelov existujú ešte takzvané Domino varné dosky. Pozostávajú iba z dvoch platní, a preto sú vhodné do malých kuchýň či bytov typu „garsónka”. Domino dosky môžu byť vyhotovené v plynovej, indukčnej, keramickej a elektrickej verzii.

Výhody

vhodná do menších priestorov

široký výber materiálov a variantov

dizajn

Nevýhody

prekvapivá cena, ktorá je často rovnaká ako pri štvorplatničkových varných doskách

vhodná iba na občasné jednoduché varenie

