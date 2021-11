Maximálna efektivita? Komínový digestor

Nástenný, inak tiež komínový digestor, je v podstate najobľúbenejším typom, ktorý sa v kuchyniach používa. V mnohom je podobný podskrinkovému digestoru, avšak plní podobne dôležitý dizajnový prvok v kuchyni ako ostrovčekový digestor. Je charakteristický svojím vzhľadom, kedy je naspodku širší a smerom nahor sa postupne zužuje do tvaru komína.

Dizajn a praktickosť v podobe komínového digestora

Komínový odsávač pár sa dokonale hodí do moderných kuchýň v domoch, ako aj v bytoch. Na rozdiel od recirkulačného riešenia sú pary a pachy zo sporáka odsaté preč z miestnosti, najčastejšie do klasickej komínovej alebo inej ventilácie. Vďaka tomu vznikajú nižšie náklady spojené s údržbou a výmenou filtrov. Rad kvalitných variantov však ponúkne aj recirkulačný režim. Špecifikom sú potom rohové digestory v tvare L, určené pre sporáky umiestnené v rohu. Správny výber je spojený hlavne s parametrami ako je šírka, priemer odťahového hrdla, sací výkon alebo počet rýchlostí. Jasno by ste mali mať aj v požiadavke na recirkuláciu s uhlíkovým filtrom.

Významnú úlohu pri výbere komínového digestora bude mať jeho vzhľad. Ten môže byť klasický s rovnou odsávacou časťou, ale aj so zahroteným dizajnom. Takéto riešenia sú na trhu častejšie a viac sa hodia do dizajnových a nových kuchýň. V závislosti od toho sa zvyčajne líšia aj ovládaním, ktoré komínový odsávač pár má. Môže sa jednať o variant mechanický alebo dotykový. Prepracované modely majú tiež displej zobrazujúci aktuálne nastavenie.

Ktorý digestor je naj? Mora, Gorenje, Bosch či Elica

Šírka S konštrukciou súvisí aj dôležitá hodnota, akou je šírka, ktorú bude komínový digestor mať. Za štandardnú je považovaná šírka 60 cm, ktorá zodpovedá väčšine sporákov na trhu a priestoru pri montáži kuchyne. Na trhu však možno nájsť aj menšie varianty do 50 cm alebo naopak väčšie, presahujúce 70, 80 alebo 90 cm. Tie sú určené pre špecificky riešené kuchyne.

Odťah alebo recirkulácia Pri moderných modeloch sú k dispozícii hneď 2 funkcie. Prvou je klasický horný odťah, ktorú nástenný digestor má. Pary a pachy z kuchyne odchádzajú preč do ventilačnej šachty alebo klasického komína. Druhá funkcia je recirkulačná. Vzduch je nasávaný, ale neodchádza preč. Je vyčistený (zvyčajne cez uhlíkový filter) a následne je vyfúknutý opäť do priestoru samotnej kuchyne.

Odťah a jeho výkon Ten určuje, koľko vzduchu dokáže digestor za hodinu svojej prevádzky nasať. Toto množstvo je určované v metroch kubických. Menej výkonný komínový odsávač pár je spojený s výkonom okolo 250 – 300 m3 / h. Na trhu však existujú aj také modely, ktoré sú spojené s výkonom, ktorý môže byť 600 m3 / h a viac. Tie sa hodia do väčších kuchýň, kde sa naraz varí niekoľko jedál a vzniká veľké množstvo pár a pachov. Výkon čiže rýchlosť je regulovateľná. Obvykle sú k dispozícii 3 až 4 rýchlostné stupne.

Hlučnosť Komínový digestor vydáva pri svojej prevádzke hluk. Aký veľký bude ovplyvňuje konštrukcia, jeho výkon, ale napríklad aj motorizácia. Veľakrát môže byť pri najpomalšej rýchlosti celkom tichý, s hodnotou nad 40 dB. Pri plnej rýchlosti môže hlučnosť stúpať na rozmedzie 55 – 60 dB a pri najhlučnejších modeloch sa dostáva až k necelým 70 dB.

Doplnkové funkcie Najmodernejšie nástenné digestory môžu ponúknuť automatickú funkciu čistenia vzduchu, pri ktorej sa niekoľkokrát za deň sám zapne. Pokiaľ ide o bežnejšie funkcie, tak je to využitie osvetlenia. Obyčajnou klasikou je žiarovka. Kvalitnejšie modely ponúknu osvetlenie pomocou žiarovky halogénovej. Tie najlepšie však využívajú LED technológiu, ktorá sa pozitívne podpisuje aj na spotrebe energie.

Energetická trieda Nejde o najúspornejšie spotrebiče, čomu zodpovedá aj zaradenie do energetickej triedy. Ničím neobvyklým nie sú kategórie označené ako D alebo E. Sú však aj varianty, ktoré vedia svojou celkovou úspornosťou ohromiť. Tu hovoríme o energetickej triede C, no v prípade tých najlepších modelov je to aj trieda B. Vplyv na to má hlavne prítomnosť LED osvetlenia, a hlavne kvalitného a úsporného motora.

