Náš tajný tip: sedacia súprava 3+2+1

Zvažujete kúpu novej sedačky a svoju „vysnívanú“ ste si našli práve v internetovom obchode? Ako teda kúpiť sedačku, keď si ju nemôžeme vyskúšať? V našom článku vám poradíme, ako na základe údajov v popise zistiť tuhosť sedačky, ktorá najviac ovplyvňuje komfort sedenia. Pri sedačkách poznáme základné materiály výplne ako sú: PUR pena, HR pena a bonellová pružina. Tieto materiály sú položené na LTD doske, vlnovcových pružinách alebo čalúnických pásoch.

Sedacia súprava je srdcom každej obývačky

Podklady sedáku sedačky:

LTD doska Sedačky s podkladovou drevotrieskovou doskou môžu osloviť zákazníka veľmi atraktívnou cenou. Na druhej strane, cena odráža skutočnosť, že sedačky sú tuhšie s nízkou životnosťou. Sú vhodné predovšetkým do detských izieb. Deti majú menšiu váhu, preto opotrebenie sedačky nebude také rýchle.

Vlnovcová pružina Sedačky podložené vlnovcovou pružinou považujeme za mäkšie. Okrem vyššieho komfortu, sedačky s vlnovcom majú aj dlhú životnosť. Vlnovcová pružina je tvarovaná do podoby vlnovky, čo pozitívne vplýva na pružnosť a teda aj na mäkkosť sedačky. Sedačka má rám, v ktorom sú pod sedákom priečne natiahnuté pružiny. Sedacie súpravy podložené touto pružinou patria medzi najkvalitnejšie sedačky.

Čalunícke pásy Pásy v čalúnenom nábytku tvoria akúsi strednú cestu, ktorá spája výhodnejšiu cenu a vhodné parametre kvality. Oproti LTD doske majú pásy omnoho vyššiu životnosť. Tak ako pri vlnovcových pružinách aj tu má sedačka rám, na ktorom sú obojstranne prepletené pásy.

Výplň sedáku tvorí:

PUR pena Polyuretánová pena skrátene PUR je základný materiál, ktorými sa vypĺňa sedák sedacích súprav. Pena môže mať rôznu tuhosť, teda od veľmi mäkkých až po tuhé. Označuje sa písmenom T a číslom označujúcim tuhosť PUR peny. Platí, že čím vyššie číslo za T nasleduje, tým je pena tuhšia a zároveň je aj viac odolnejšia. Neodporúčame sedačky s PUR penou nižšou ako T20, pretože pena má nižšiu životnosť a teda by sa skôr znížili jej úžitkové vlastnosti.

HR PUR HR PUR pena má oproti klasickej PUR pene vyššiu tuhosť, lepšiu kvalitu a omnoho dlhšiu životnosť. Zlepšené vlastnosti tejto peny sa však premietnu do zvýšenej ceny. Všeobecne sú sedačky z HR peny považované za stredne tuhé.

Bonellová pružina Bonell je základný typ pružín používaných pri sedačkách. Tieto pružiny majú vyššiu tuhosť a oproti PUR pene aj vyššiu životnosť. Často sa pri sedačkách využíva špeciálna vrstva (kovová doska alebo kokosová rohož), ktorá zabraňuje pružine, aby sa časom nepretlačila do sedáku. Pri takýchto sedačkách sa nemusíte obávať, že bude pružina viditeľná a budete ju cítiť pri sedení.

Kombinácia podkladu a výplne ovplyvňuje finálnu tuhosť sedenia. Napríklad, ak budeme mať sedačku s pásmi, na ktorých bude položená PUR pena, dostaneme sedačku s mäkkým sedením. V prípade, že by sedačka mala ako podklad LTD dosku v kombinácii s PUR penou dostali by sme sedačku s veľmi tuhým sedením.

Aký typ si vybrať?

Pre aký typ sedacích súprav sa rozhodnúť? Vždy je potrebné pred kúpou sedačky dôkladne vymerať priestor, do ktorého sedačku kupujeme. Už pri meraní je dobré zvážiť, aký typ sedačky by sa nám do priestoru viac hodil.

Sedačky 3+2+1 Do tejto skupiny zahrňujeme trojsedáky, dvojsedáky aj kreslá. Využiť môžeme jednotlivé diely alebo aj kompletné zostavy. Súpravy sú viac priestorovo náročnejšie oproti rohovým sedačkám. Výhodou však je, že súčasti zostavy je možné rozložiť podľa našich potrieb. Rozdelené sedenie zároveň poskytuje väčší komfort sedenia, pretože sediaci má väčší priestor pre seba.

Rohové sedačky Rohové sedačky sú praktickým riešením do malých aj veľkých priestorov. V malom priestore poskytujú omnoho viac miest na sedenie, ako keby sme si zvolili variant 3+2+1. Veľká sedačka vo veľkom priestore zase pôsobí veľmi moderne. Súčasťou rohových sedačiek je často úložný priestor aj funkcia rozkladu. V jednom kuse nábytku tak máme viacero miest na sedenie, príležitostnú posteľ a zároveň perinák či praktický odkladací priestor. Pri rohových sedačkách často riešime problém, ako vybrať správny roh. Niektoré sedačky však majú univerzálne prevedenie, je teda možné ich zložiť do pravého aj ľavého rohu.

Systémové sedačky Do neštandardných priestorov najviac odporúčame systémové sedačky. Sedaciu súpravu si môžeme vytvoriť z jednotlivých komponentov podľa vlastných potrieb. Zo systémových sedačiek môžeme zostaviť nie len rohové a „účkové sedačky“ ale aj kreslá, dvojsedáky, trojsedáky či dokonca „viacsedáky“. Pri systémovej sedačke máte na výber až 37 elementov, z ktorých si môžete zložiť sedačku na mieru. Súčasťou komponentov sú aj konferenčné stolíky, ktoré možno priamo zabudovať do sedacej súpravy. Teraz už len stačí vybrať vhodnú poťahovú látku a doladiť správny odtieň. Prajeme príjemné sedenie v komfortnej sedačke.

