Niekoľko rád predtým, ako kúpite LED svietidlo

LED svietidlá sú už niekoľko rokov aktuálnym trendom v oblasti svietenia a predpokladá sa, že onedlho nahradia klasické lampy a stanú sa nadčasovou „hudbou budúcnosti“. Vybrať si to správne svietidlo, typ, dizajn, či prevedenie nemusí byť až také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. S našimi radami to však určite zvládnete rýchlo, s prehľadom a so zárukou dlhoročnej spokojnosti.

Aktuálne trendy

K aktuálne najpokročilejším patrí práve LED technológia. LED žiarovky prinášajú 80 – 90 percentnú úsporu a v porovnaní s klasickými žiarovkami majú oveľa vyššiu životnosť. Podľa typu vydržia 10 000 až 50 000 hodín, čo predstavuje 15 až 50 rokov. Výkon kvalitných LED zdrojov je porovnateľný s klasickými, bežne používanými žiarovkami, a ich vývoj ide neustále dopredu. LED žiarovky kupujte podľa toho, do akého priestoru ich chcete inštalovať a aký efekt chcete dosiahnuť. LED svietidlá ponúkajú naozaj nespočetné možnosti, čo sa týka dizajnu, výkonu, farby svetla a vlastností.

Zbohom watty

LED žiarovka, či už vyzerá ako klasické žiarovky, kvapka, sviečka, bodová žiarovka, reflektor alebo trubica, sa používa rovnakým spôsobom ako klasická. Rozsvieti sa ihneď po zapnutí, na dosiahnutie maximálneho jasu jej stačí 0,2 sekundy. Po celú dobu životnosti svieti rovnako jasne. Sledujte údaj o svetelnom toku. Uvádza sa v lúmenoch a je to jeden z najdôležitejších údajov, o ktorý by ste sa mali zaujímať pri kúpe novej žiarovky.

Odtieň svetla na mieru

Svietidlá môžu mať rôzne odtiene – od chladných tónov po žltú. Odtieň svetla voľte podľa účelu a typu miestnosti, v ktorej ho plánujete využívať. Všímajte si udávanú farebnú teplotu svetla. Moderné žiarivky majú v porovnaní s klasickými žiarovkami spravidla belší odtieň, čím sa viac približujú dennému svetlu. Táto voľba však nemusí byť ideálna pre každú situáciu. V izbách určených na odpočinok alebo spánok je lepšie osvetlenie s nádychom žltej, ktoré býva označované aj pojmom teplá biela. Svietidlá s chladnejším odtieňom bielej majú, naopak, pozitívny vplyv na našu bdelosť a podporujú sústredenie. Preto sú vhodné ako svietidlá do kuchyne, či pracovne. Označujú sa ako denná biela alebo prirodzene biela. Ak si chcete vybrať odtieň osvetlenia presne, pozrite sa na udávanú farebnú teplotu svetla, ktorá sa meria v kelvínoch. Všeobecne platí, že čím vyššia hodnota, tým je odtieň svetla chladnejší.

Dôležité detaily

Okrem stropných svietidiel, závesných lustrov, bodových svetiel alebo LED panelov sú v súčasnosti veľmi obľúbené LED pásky. Sú zaujímavým variantom, ktorý vám umožní pracovať so svetlom, zvýrazniť nápadité časti interiéru a dodať bytu originálny vzhľad. Pružná tenká páska je osadená drobnými zdrojmi. Môžete ju jednoducho zastrihnúť na požadovanú dĺžku. Spodná strana obsahuje lepidlo, pritlačením pásku umiestnite na police, spodnú hranu kuchynských skriniek, či priamo na stenu. Nepotrebujete zložitú prípravu ani montáž. Pásku môžete viesť rovno, alebo pracovať s jej rôzne zaktivenou líniou. Páska je nenápadná a dobre priľne ku všetkým bežným povrchom. Pozornosť upútajú rozsvietené zdroje.

Aj veľmi malé body dokážu zabezpečiť príjemné rozptylové svetlo. Intenzitu svetla ovplyvníte počtom bodov, dĺžkou pásky alebo ovládačom. Podľa typu spracovania si môžete vybrať LED pásky s reguláciou intenzity a farby svetla. Pruhom svetelných bodov doplníte a zvýrazníte členitý profil miestnosti, olemujete obývaciu stenu alebo upozorníte na zaujímavé dekorácie. Ako samostatný zdroj vydáva príjemné doplnkové svetlo a dostatočne osvetlí svoje bezprostredné okolie pre vykonávanie bežných činností.

