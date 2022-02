Nová sanita sa hodí po rekonštrukcii aj do novostavby

V prípade novostavby je už z projektu zrejmé, kde bude situovaná kúpeľňa a aká bude veľká. Ostáva rozvrhnúť umiestnenie nábytku, vybrať sanitu, podlahy a osvetlenie. Tipy a návrhy vhodné do novostavby však pokojne využijete aj v panelákovom byte. Poradíme vám, aké sú možnosti a súčasné trendy.

ROZMIESTNENIE

Ako prvé je potrebné brať do úvahy rozmery kúpeľne, ktoré môžu zabrzdiť vaše veľké plány. Ďalej by ste mali vedieť, čo preferuje vaše domáce osadenstvo a následne si položiť niekoľko otázok: Potrebujete len sprchový kút alebo aj vaňu? Stačí vám jedno umývadlo alebo dve? Pri používaní toalety máte radšej súkromie alebo uprednostňujete väčší komfort a prepojenie s kúpeľňou vám až natoľko neprekáža? Všetko si zapíšte a tak bude hneď zrejmé, čo všetko treba zvážiť. Ešte predtým, ako sa pustíte do samotného zariaďovania je dôležité premyslieť, kde bude umiestnená práčka, prípadne sušička bielizne. Zvážte, či musia byť určite v kúpeľni alebo máte aj iné možnosti.

PODLAHY

Klasikou v kúpeľni je keramická dlažba, ktorá sa síce dobre udržiava, ale zato je chladná. Ďalšou možnosťou je drevo, ktoré by nemalo byť náchylné na absorpciu vody ani na objemové zmeny pri kolísaní teploty či vlhkosti. Ideálne sú exotické olejnaté dreviny ako tík, merbau alebo makassar, po ktorých sa príjemne chodí. Veľmi elegantnou a modernou, nie však lacnou možnosťou, sú liate podlahy. Sú príjemné na dotyk, mechanicky a chemicky odolné, vodotesné a sú vhodné aj na podlahové vykurovanie.

SANITA A NÁBYTOK

Pri výbere sanity je zvykom, že pozostáva z jednej kolekcie, aby kúpeľňa pôsobila jednotným dojmom. Či už ide o vaňu, WC, umývadlo alebo bidet, mali by spĺňať dve kritériá – praktickosť a funkčnosť. Samozrejme, potrebné je prihliadať aj na dizajn či materiály a zaváži aj cena. Nábytok vyberajte najmä podľa vašich potrieb, a preto si premyslite, čo všetko potrebujete v kúpeľni umiestniť. Stavte na výrobky z kvalitných materiálov, ktoré sú odolné proti vode a majú špeciálne ošetrený povrch.

OSVETLENIE

Do dobrého osvetlenia je potrebné investovať, obzvlášť v kúpeľni, kde je vystavené veľkej vlhkosti. Základom je centrálne svietidlo, ktoré by malo svojím svetlom pokryť väčšinu miestnosti. To však nebude stačiť, preto ho doplňte niekoľkými bodovými zdrojmi svetla. V kúpeľni sú tiež dôležité zrkadlá, ktoré osvetlite najlepšie z oboch strán a vo výške očí. Svetlo by malo byť teplé a prirodzené, aby neskresľovalo farby. Nehodia sa biele studené svetlá, ktoré sú príliš ostré.

BATÉRIE

Na trhu sú dostupné viaceré typy batérií pre umývadlá, sprchy aj vane. Najčastejšie sa stretnete so stojančekovými, stenovými, ktoré môžu byť aj podomietkové alebo pri voľne stojacich vaniach umiestnené na okraji vane. V obľube sú pákové batérie alebo termostatické, ktoré zmiešavajú teplú vodu so studenou podľa toho, akú si nastavíte teplotu. Ďalším typom sú bezdotykové batérie, ktoré fungujú na princípe senzorového snímania. Široké sú aj možnosti povrchových úprav.

Štýlová kúpeľňa

Antracitový pôvab

Tmavá farba antracitu v matnom vyhotovení dá vyniknúť bielej sanite, ako aj drevenému či kovovému nábytku. Nezabudnite na sklo, ktoré sa tu vyslovene žiada. Tmavé farby miestnosti zmenšujú, preto sú vhodnejšie do priestranných kúpeľní s veľkými oknami, ktoré ju presvetlia. Textílie možno ladiť tón v tóne, ale nezaškodí siahnuť ani po farbe, ktorá vnesie do kúpeľne hravosť.

Farby a vzory

Aj kúpeľňa môže byť pestrá, preto ak milujete farby a vzory, vneste ich aj sem. Výrazný zelený obklad na stenách ladí s čiernobielou podlahou so štvorcovým vzorom. Takýto výrazný kontrast je dobré zjemniť svetlým nábytkom, napríklad v pastelovej mint farbe. Nezabudnite: kombinujte štyri farby a dosť. Textílie voľte jednofarebné, podľa farby kúpeľne.

Lesklý industriál

Industriálne zariadená kúpeľňa má jednoducho šmrnc. Maximálne priemyselný dojem vytvoríte napríklad hladkým betónovým povrchom na vani a na umývadlách, liatou podlahou a lesklou, výrazne žltou stenou. Dôležité sú aj menšie doplnky ako otvorené police, vešiaky na stene či prenosný mobiliár. Tento štýl je ideálny pre tých, čo milujú poriadok. Dajte si však pozor: na hladkom sa dobre šmýka.

Žiara bielej

Biela je symbolom čistoty, a tak je pre mnohých jednoznačnou voľbou. Výhodou je, že takto zariadená kúpeľňa je nadčasová, nikdy sa nezunuje a zakaždým sa dá kombinovať s akoukoľvek inou farbou podľa momentálnej nálady. Aby ste sa necítili úplne ako v laboratóriu, puristický nádych zachováte, ak použijete drevený nábytok a doplnky z brezy alebo iného svetlého dreva.

Honosný glamour

Prepychový vzhľad je pre tých, čo túžia po troške luxusu. Hodí sa najmä tam, kde je veľa priestoru a svetla. Podlahy sú dláždené a hladké, nesmie chýbať veľké zrkadlo z obdobia secesie a celému priestoru dominuje sprcha s luxusnou sprchovacou hlavicou. Ak nemáte dostatok prostriedkov na drahé materiály, jestvuje množstvo cenovo dostupných napodobenín.

Anglické retro

Mať dobové sanitárne zariadenie je základnou podmienkou klasickej anglickej kúpeľne. Ideálna je tradičná, voľne stojaca vaňa so zahnutým okrajom alebo vaňa stojaca z jednej strany pri stene. Zdobí ju chrómová retro batéria, zabudovaná na jej okraji. Na steny sú ideálne štvorcové obkladačky v menšom formáte. Svoje miesto tu majú textílie v pestrých farbách s geometrickými vzormi.

Čierno-biela geometria

Takáto kúpeľňa nebude nikdy strohá, keď ju zariadite vhodnými doplnkami, ktoré priestor zjemnia a zútulnia. Výborne sa sem hodí moderný dizajnový nábytok, ktorý priestor vyplní a zjednotí s doplnkami v bielej, sivej alebo čiernej farbe. Veľká kúpeľňa dáva priestor pre obľúbenú zeleň vo veľkých črepníkoch, ktorá rozbije jej lineárny vzhľad.

Drevená elegancia

Drevo v kúpeľni je in a netreba sa ho báť, pretože drevené obklady, skrinky, svietidlá, doplnky aj háklivé umývadlá či vane majú špeciálne upravený povrch ošetrený voskovými olejmi, ktorý nemá problém s vodou ani vlhkosťou. Existujú tiež druhy, ktoré sú prirodzene odolnejšie voči vlhkosti, ako napríklad borovica (tlakovo spracovaná), červené drevo, biely dub alebo tík.

