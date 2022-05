Pestovanie fazule

Rozhodli ste sa pestovať fazuľu? Vyberte si odrodu, ktorá vám, svojím charakterom, viac vyhovuje a na sadenie si rezervujte čas koncom mája. A potom už len čakať na bohatú úrodu.

Sušená do polievok, surová do šalátov

Fazuľa je nesmierne zaujímavou rastlinou. Je chutná, výživná a plná vitamínov. Podľa odrody ju charakterizuje zelená alebo žltá farba strukov. Kríčkovú fazuľu môžete pestovať aj na rozsiahlejších záhonoch, pretože pri raste nepotrebuje oporu. Zber strukov je jednorazovou záležitosťou, nakoľko dozrievajú súčasne. Ako už z názvu tyčovej fazule vyplýva, pri raste potrebuje oporu. Tento druh pestujte v menšom množstve. Svojím vysokým vzrastom totiž vytvára tieň plodinám v jej bezprostrednom okolí, na druhej strane aj z niekoľkých koreňov pozbierate bohatú úrodu. Fazuľa ovíjavá sa vyznačuje veľkými červenými kvetmi. Niektorí pestovatelia ju vysádzajú len ako okrasnú rastlinu. Ako sme už spomenuli, vo fazuli sa nachádza množstvo výživných látok, napr. bielkovín. Konzumovať by ste ju mali až po tepelnom spracovaní, varením sa vo fazuli zničia škodlivé látky. Obľúbené sú prívarky, polievky, ale aj rôzne šaláty. Gazdinky fazuľové struky dokonca aj zavárajú.

Čas vysievania

Fazuľu sadíme približne v druhej polovici mája. Pred sadením tyčovej fazule najskôr zhotovte opornú konštrukciu, po ktorej sa bude môcť ťahať. Poslúžia kovové alebo drevené tyče, siete, prípadne laná. Vysádzajte do hniezd po 4 – 5 kusov a zachovávajte dostatočné rozostupy. Kríčková fazuľa sa môže sadiť do hniezd, ale aj do riadkov a rozostupy môžu byť pokojne menšie. Každá odroda si potrpí na kyprú a dostatočne vlhkú pôdu. Ak pestujete fazuľu na semeno počkajte, kým budú semienka pevné, veľké a poriadne sfarbené. Struky budú v tom období už mierne zosušené, takže to spoznáte ľahko.

Pri pestovaní myslite na…

Fazuľa je taká menšia citlivka. Celkom dobre znáša vyššie teploty, no najlepšie sa jej darí pri miernych jarných teplotách, ale vyslovene neznáša chlad. Na svetlo náročná nie je, môžete ju vysadiť na priamom slnku aj v polotieni. Samozrejmosťou sa bude musieť stať pravidelné polievanie. Postarajte sa, aby mala vždy kyprú pôdu, bohatú na vápnik, dusík aj draslík. Fazuľu môžete vysadiť po ktorejkoľvek plodine, okrem strukovín. Dôvodom je rozšírenie parazitov a škodcov, ktoré strukoviny napádajú.

